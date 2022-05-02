Дело 2 мая: над пропастью во лжи

Сегодня, 2 мая 2022 года, исполнилось ровно 8 лет со дня трагедии в одесском Доме профсоюзов. И даже спустя столько лет возникают вопросы, на которые нет ответа по сей день. «Одесская жизнь» представляет вашему вниманию субъективные заметки о трагедии, которая остается загадкой (републикация материала от 2 мая 2018 года).

К «Новороссии» — на ощупь

Прожив этот день в 2014-м, я не раз возвращался в него, пытаясь понять причины роковой трагедии, унесшей жизни без малого полсотни людей.

Горючая смесь Ненависти возникала в нашем городе под пламенные речи не один месяц. И я помню, как еще до майских событий в Одессу вернулся скандально известный политик Игорь Марков, арестованный «при Януковиче». Когда новая власть вернула ему статус нардепа, он приехал в родной город, где у областной администрации, на проспекте Шевченко, отстаивали свою позицию сторонники кремлевских звезд.

«Наш лагерь будет на Куликовом поле», — распорядился Марков к удовольствию чиновников. Картина протеста портила перспективу, что открывалась из окон областной администрации.

Как говорится, с глаз долой…

Но накануне майского парада «осиное гнездо сепаратизма» стало мешать и на Куликовом. И куликовцев, что были под охраной «народной дружины», уговорили перейти на окраину города, на мемориал 411-й батареи. Однако у Дома профсоюзов остались те, кого опекала «одесская дружина». Лидер оставшихся Антон Давидченко заявлял, что будет стоять до конца, не уточняя, правда, до своего или тех, кто его поддерживал.

Почти за два месяца до кровавых событий на Куликовом он привел своих единомышленников в здание областной администрации, где проходила сессия облсовета. Окружив «кубик Рубика», они не выпускали депутатов, пока те не примут их требования. Одно из главных — федерализация.

У админкубика подняли российский флаг. В толпе с обезумевшими глазами орали: «Россия». В сессионном зале пытались продавить «Одесскую автономию».

Напряжение все нарастало. В памяти было свежо кровавое побоище

19 февраля. И вот 3 марта похоже, назревало новое.

Чтобы его предотвратить, в переговоры с Антоном Давидченко вступили майдановец Виталий Оплачко, зам губернатора Петр Хлыцов и милицейский полковник Дмитрий Фучеджи. В этих переговорах довелось поучаствовать и мне.

Они проходили в коридоре первого этажа. С выбитыми стеклами, в сопровождении силовиков и угрюмых гражданских.

Давидченко явно нервничал. Может потому, что по призыву в Инете к облгосадминистрации подтягивались сторонники Майдана. Со щитами и палками. Силовики, правда, разделили противников двумя цепями, образовав нейтральную полосу. Но насколько она была надежна?

Во время наших переговоров Давидченко то убегал, то возвращался, то снова убегал. Советовался. Возможно, с полковником ФСБ Гиркиным, который, как потом рассказывали, был на месте событий. Тем самым Игорем Гиркиным, что в апреле 14-го захватил с боевиками украинский Славянск, а затем «командовал войной» в Донецке.

На переговорах приняли мое предложение: постепенно расширять нейтральную полосу. С тем, чтобы вовсе развести в разные стороны. Готовые к схватке группировки разошлись вечером, когда руководители облсовета пообещали рассмотреть требования куликовцев на внеочередной сессии 6 марта.

И российский флаг, и толпа весьма выразительных лиц с портретом Сталина, — все это было для картинки московских теленовостей. Типа, Одесса ждет: Путин, приди, порядок наведи.

А черный день, 2 мая, который, напомню, был уже после крымских событий, стал лишь продолжением вызревавшей ненависти. Той самой ненависти, что легко поднять со дна человеческой души. И если Одессу, прежде гордившуюся толерантностью, усиленно делили на «своих» и «чужих», то она стремительно набирала критическую массу. С нее, как известно, и стартует цепная реакция.

Реакция взрыва.

Ад наяву

Днем 2 мая на Соборной площади собрались болельщики «Черноморца», чтобы вместе с фанатами харьковского «Металлиста» пройти по Дерибасовской проукраинским маршем. Его должны были охранять бойцы со щитами и дубинками. Тогда же на Александровском проспекте собралась вооруженная группа куликовцев под руководством Сергея Долженкова. «Капитан Какао» приобрел скандальную известность, когда прокуратура начала расследовать «роман» сотрудника милиции со школьницей. Та рассказала маме, как отметила свое 15-летие в кабинете Малиновского райотдела, и мама написала заявление.

Разумеется, собрание куликовцев привлекло внимание силовиков. Однако их заверили, что просто будут обеспечивать безопасность на нейтральной территории.

Опуская подробности стычки противников на Жуковского, усиленных слухов о привезенных «боевиках Майдана» и многого другого, скажу только, что все накалявшаяся обстановка того дня приближалась к критическому уровню.

Отряд Долженкова, оторвавшись от преследования силовиков, оказался на Греческой, неподалеку от Соборной площади, где собирались майдановцы. И там, между Греческой и Соборной площадями, произошло серьезное столкновение.

Подоспевшая милиция стала цепью между сторонами, но в ход уже пошли и камни, и пули.

И когда майдановцы решили в обход, через Дерибасовскую и переулок вице-адмирала Жукова, зайти в тыл противника, то встретили группу Виталия Будько, известного как «Боцман», который открыл стрельбу из карабина.

Первые шесть жертв от огнестрела были в центре Одессы.

Стреляли на глазах у милиции.

Ее действия выглядели подчас странно. Почему-то, несмотря на массовые беспорядки, не начал действовать, как положено, план «Волна». И теперь тогдашнего начальника УВД Петра Луцюка привлекают к уголовной ответственности за бездействие. Не был ли представленный начальником приказ подписан задним числом? В этом должен разобраться суд. Да он все не начнется никак.

А тогда на Греческой площади вовсю шла беспорядочная пальба. Куликовцы стреляли в майдановцев и в милиционеров, в журналистов и в кого попало. Так ранили и давнего моего приятеля Игоря Гребенюка. Давно став жителем Нью-Йорка, в те дни он приехал в родной город. Во время событий вышел на площадь посмотреть, что происходит. Хорошо, хоть остался жив.

Когда накал борьбы в центре несколько спал, лидер майдановцев Андрей Юсов позвал своих на Куликово поле.

Там, в палаточном городке, знали, что к ним идут. Из трех возможных решений — разойтись, остаться лишь мужчинам или всем, выбрали последнее. Взломав двери, в Дом профсоюзов вошли около четырехсот человек. В их числе были и боевики, и пожилые женщины.

Центральный вход забаррикадировали деревянными поддонами, мебелью и тем, что было в лагере. Все горело потом…

В здании появился Давидченко. Не Антон, а Артем, брат того, кто собирался стоять до конца. Недолго побыв, уехал на белом авто.

А по Преображенской и Пушкинской к Куликову полю шли майдановцы. И было понятно, что после убийств и ранений в центре города добром дело не кончится.

Так и вышло. Громили и жгли оставленные палатки. Из здания отвечали выстрелами и бутылками с зажигательной смесью. В ход шли взрывпакеты…

Пламя все больше охватывало Дом профсоюзов…

Кто пытался найти убежище на крыше, кто искал спасение с помощью майдановцев, перевернувших металлические леса так, что они стали своего рода лестницей, доставшей до второго этажа. Восемь человек выпрыгнули из окон. И видео запечатлело, как одного из них человек в спортивном костюме добивал палкой.

Пожарные опоздали на сорок с лишним минут…

Тех, кто остался в живых, выводили до глубокой ночи.

Огонь прошел мимо смерти?

…Казалось, смотрю жуткий фильм: горы мусора, закопченные стены, выбитые окна. И только запах горелого подсказывал, что это не кино. Я бродил по Дому профсоюзов после трагедии и не узнавал некогда лощенных коридоров и кабинетов. Какими помнил с тех пор, как работал здесь, в газете «Гласность». И не мог понять, почему не поторопились пожарные.

Уже много позже услышу аудиозапись-утечку. С голосом помощника начальника дежурной смены Светланы Коевой, что терпеливо отмахивалась от звонков с Куликова поля.

Она выполняла устное (!) указание. Кого? Как выяснил у Следственной комиссии Верховной Рады «Инсайдер» — начальника МЧС в нашей области Владимира Боделана.

Еще тем памятным днем, когда на Греческой площади захватили пожарную машину, он распорядился: без его команды больше не высылать. Ну, берег чиновник государственное имущество. Ох, как берег!

Никогда ранее не служивший в МЧС, Владимир Боделан занял в нем высшую городскую, а через считанные месяцы и высшую областную позиции.

Это было в десятом году, когда к власти пришла «Партия регионов». Тогда из-за границы вернулся один из ее основателей Руслан Боделан. Он скрывался в России из-за обвинения в злоупотреблении служебным положением. Уголовное преследование влиятельного политика прекратили.

Сына влиятельного «своего» политика назначили на сытную должность — совпадение, однако…

Вскоре после майской трагедии, когда страну будоражили самые разные, подчас и фантастические версии об «одесской Хатыни», как называли трагедию российские СМИ, что публиковали подставные фото, в том числе и с погибшей беременной, и прочую липу, главный пожарный нашей области прокомментировал пожар в Фейсбуке:

«Возгорание центрального лестничного марша на первых двух этажах произошло буквально за считанные секунды, после чего последовал какой-то хлопок, и было видно, что от этого хлопка моментально затух огонь. И в эту же секунду на земле оказались несколько человек, выпавших из здания со стороны черного входа. Большинство из них были живы и даже на своих ногах покидали это место. Но буквально через пару десятков метров падали без сознания, и их дальнейший трагический исход всем известен. Я уверен, что 99,9% людей погибли в здании профсоюзов за считанные секунды, а не задохнувшись от дыма или угорев от огня».

Эти его слова цитировали многие популярные издания, в том числе и сайт «КП в Украине».

Иными словами, огонь, что бушевал в Доме профсоюзов, прошел мимо людей и к смерти их не привел.

Правда, добавлял тогда Владимир Боделан, «есть судмедэксперты, дождемся их заключения».

Разумеется, он не мог не понимать, что заключения экспертов могут в конечном счете обернуться для него заключением отнюдь не экспертным. Причем, на внушительный срок. Статья Уголовного кодекса «Оставление в опасности» предусматривает лишение свободы — от трех до восьми лет.

Следствие без последствия

Расследование событий того черного дня идет по трем направлениям. О массовых беспорядках ведут дела следователи Одесской полиции, о нарушениях правоохранителей — Генпрокуратура, о нарушениях в МЧС — главное следственное управление полиции.

Через три года после событий силовики задержали одного из фигурантов «Дела 2 мая», который, как сообщали, все это время прятался.

Он был боевиком «Одесской дружины» и «воевал» в центре Одессы. А потом, после конфликта с женой, сменил свой адрес. И устроился работать на автомойку, где тоже возник конфликт. Так боевик пришел в милицию. Там посмотрели в компьютере, что он уже несколько лет как в розыске. И задержали.

По мнению координатора группы «2 мая» Татьяны Герасимовой, с которой мы говорили об этом, толком его никто и не искал.

Эта группа возникла с подачи журналиста Зои Казанжи, работавшей в то время в облгосадминистрации. И журналисты, и эксперты из разных политических лагерей сделали что смогли. А смогли, восстановив хронологию этого дня, создать впечатляющий фильм, рассказавший о трагедии. Издать книгу. И подготовить для прессы множество публикаций.

Сотрудничество с теми, кто по долгу службы был причастен к расследованию резонансных преступлений, было делом не из легких. Так, чтобы получить сведения о погибших, пришлось обратиться в суд. Чтобы тот обязал это сделать Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Несколько лет поиска — и вот на скамье подсудимых в Черноморске оказалась большая группа обвиняемых. Но суд этих 19 человек оправдал.

Иными словами, система, с ее спе­цами и техникой, оказалась перед Преступлением беспомощной.

Правда, двоих — Евгения Мефедова и Сергея Долженкова — задержала Служба безопасности Украины. Их подозревают в сепаратизме и посягательстве на территориальную целостность страны.

Многие другие ключевые фигуры расследований ударились в бега. Так, не смогли предотвратить бегство за границу полковника Фучеджи. И оттуда он раздает интервью, комментируя события того майского дня. С Одессой беглого полковника связывают не только воспоминания.

По поддельным документам он сумел оформить пожизненную пенсию, которую получал целых два года. Об этом стало известно также благодаря группе «2 мая».

В бегах и бывший начальник МЧС Владимир Боделан. Два года следствие в упор не замечало его деяний, позволив беглецу беспрепятственно пересечь кордон.

По одним сведениям, он служит в системе российского МЧС в Крыму, по другим — живет в Испании.

…Пока терпим

Так дала ли власть обстоятельные ответы на вопросы: почему случилась трагедия? Что сделала, чтобы не повторилась? И наконец, кто за смерти ответил?

Этих ответов нет. Тема, как говорится, идет на спад. Если и после такой трагедии власть молчит, то она лжет. А когда не лжет? Когда говорит? Вспомните, как «пожарный начальник» вешал лапшу на уши о последствиях огня.

Ложь не просто отвратительна сама по себе. Она рядом с опасностью. Для нас. До тех пор, пока мы терпим вранье.

Что сейчас в Доме профсоюзов

В беседе с председателем Федерации профсоюзов Одесской области Вячеславом Буратынским выяснилось, что горевшее здание продолжают восстанавливать. Привели в порядок примерно сорок процентов общей площади. При стабильном финансировании работы могут продлиться еще три-четыре года. По оценке специалистов общая стоимость ремонта — примерно десять миллионов гривен. Но с каждым годом она растет.

Когда областную госадминистрацию возглавил Михеил Саакашвили, он вместе с главой Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергеем Пашинским хотел передать профсоюзное здание штабу Военно-морских сил. Однако приемлемой замены не предложили. Возник судебный спор. Дело дошло до Верховного Суда, который вернул его в суд первой инстанции. И некоторое время назад Приморский районный суд решил, что здание принадлежит профсоюзам на законном основании.

Только факты:

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек: 6 — от пулевых ранений (из травматического и огнестрельного оружия); 8 — от падения при попытке спастись из Дома профсоюзов; 34 — от последствий пожара в Доме профсоюзов (отравление угарным газом, ожоги); Всего получили ранения порядка 300 человек.

Участники столкновений: «Антимайдан»; «Евромайдан»; «Правый сектор»; «Самооборона Одессы»; футбольные фанаты.

Всего в рамках расследования беспорядков, приведших к трагедии, обозначились фигуранты: 26 обвиняемых (5 — под стражей, 2 задержанных — граждане России); 6 подозреваемых (один умер, 4 в розыске, один задержан).

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении трем бывшим руководителям структурных подразделений ГУ МВД Украины в Одесской области в рамках расследования беспорядков.