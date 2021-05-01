Трагические события 2 мая в Одессе немедленно породили множество слухов, мифов и домыслов. Истоки этой лжи разные: что-то было запущено «в массы» сознательно или возникло из-за недопонимания, а что-то — додумано из-за сокрытия информации на разных уровнях власти. Свою роковую роль сыграла и любовь широкой публики к наиболее пугающим и загадочным объяснениям.

Перед годовщиной страшной трагедии «Одесская жизнь» собрала наиболее распространённые мифы и заблуждения обеих сторон того противостояния. Мы прошлись по ним в хронологическом порядке, следуя за развитием событий тех дней. И постарались объективно развеять эти мифы или подтвердить. Не для того, чтобы выяснить, кто прав, а для того, чтобы выяснить правду.

Миф 1. «В Одессу заранее завезли боевиков, чтобы зачистить город»

Пусть и не в такой формулировке, но это подтверждается многими свидетелями тех дней. Ощущение, что в город стягиваются активные силы для противостояния, были у обеих сторон.

При этом у «майдановцев» явно были причины тревожиться за Одессу. Напомним, 3 марта представители пророссийских сил взяли в осаду Одесскую областную администрацию. Был сорван украинский флаг и поднят российский. 13 марта была сорвана акция «За единую Украину» в Донецке. Тогда сторонников Украины жестоко избили пророссийские боевики, «свободовец» Дмитрий Чернявский был убит. После разгона украинского митинга и убийств украинских активистов в апреле Донецк был захвачен пророссийскими силами.

Миф 2. «Первая жертва Бирюков — кто убил?»

Десятник «Правого сектора» Игорь Иванов и майдановец Андрей Бирюков стали первыми жертвами трагедии 2 мая. Обоих застрелили в центре Одессы. Иванова — на углу Дерибасовской и Преображенской, Бирюкова — в переулке Вице-адмирала Жукова. Обе стороны того противостояния склонны считать смерть Бирюкова стартом кровопролития. При этом майдановцы не сомневаются, что Андрей Бирюков был застрелен «сепаратистами», а «куликовцы» по-прежнему уверены, что именно он был убит своими же — чтобы дать повод для дальнейшей расправы.

К сожалению, убийца Бирюкова до сих пор так и не установлен.

Миф 3. «Боцман» с автоматом стрелял по толпе из-за спин правоохранителей»

Виталий «Боцман» Будько — одна из ярких фигур одесского «антимайдана», в последние недели перед 2 мая он руководил группой активистов «Народной дружины». На видеозаписях и фото 2 мая он действительно ведёт автоматную стрельбу. Но, согласно его показаниям, тот автомат — из киностудии, и стрелял он исключительно холостыми.

Словам «Боцмана» можно верить или не верить. Тот автомат до сих пор не обнаружен.

Миф 4. «Одесская милиция была на стороне «сепаратистов»

Участники событий по обе стороны противостояния заявляют, что милиция им не помогала. При этом бывшие «куликовцы» охотно признают, что им правоохранители скорее симпатизировали, а к майдановцам относились неодобрительно.

По воспоминаниям губернатора Немировского, правоохранители просто отказывались проводить какую-либо работу:

– Они и так деморализованы были. По многим очень, особенно «Беркуту», были уголовные дела по Майдану, они не хотели вмешиваться.

Миф 5. «Загадочная «Антошка»

Это самый забавный и безобидный миф, родившийся по итогам 2 мая. Многие одесситы до сих пор охотно пересказывают его. Речь о загадочных хозяевах магазина «Антошка» на Греческой, которые якобы оказались настолько «крутыми людьми», что обе стороны противостояния в тот день тщательно обходили здание стороной.

Факт в том, что на фоне общих разрушений в том районе, на «Антошке» действительно не было ни царапины.

Но сами участники событий сходятся на том, что реально координировать толпу и происходившее на Греческой площади в тот день не смог бы даже самый опасный одесский «авторитет».

Миф 6. «Заколотили двери и сожгли заживо» – «Сами себя подожгли»

Эти два мифа рождены разными сторонами противостояния, и оба существуют успешно до сих пор. Во многом — потому, что у каждой из этих версии доказательств примерно поровну. На всех видеозаписях мы видим реализацию обоих сценариев. Бутылки с зажигательной смесью летели и с крыши здания, и в окна — из толпы внизу. В обоих случаях они создавали очаги возгорания, охватывая баррикады из легковоспламеняющихся мебели и досок.

Миф 7. «Люди падали и их добивали» – «Всем спасшимся заботливо оказывали помощь»

Множество свидетельств и видеозаписей подтверждают, что происходило и то, и другое. Отчётливо видно, как выбравшимся из горящего здания пытаются оказать помощь. С другой стороны, видно, как некоторых пострадавших пытаются добить уже на земле. Были и те, кто вступался за «куликовцев», пытался их отбить, чтобы оказать первую помощь.

Очевидно, что у толпы, собравшейся в тот вечер под Домом Профсоюзов, не было общей цели — убивать «куликовцев», и что сравнение Одессы с Хатынью не выдерживает никакой критики.

Миф 8. «Все погибшие в Доме профсоюзов — не из Одессы»

Это стало одним из самых отвратительных мифов того трагического дня. Это было неоднократно опровергнуто. Но так как повторяется это до сих пор, то не лишним будет повторить и реальные факты.

Среди погибших в Доме профсоюзов не было «российских и приднестровских боевиков». Там оказалось всего двое иногородних: один из Николаевской области, другой – из Винницкой. Все остальные – жители Одессы и Одесской области. Все тела были опознаны и выданы родным.

Это подтверждает заведующий отделом Одесского областного бюро судмедэкспертизы Борис Яворский. Происходившее в Одесском морге в начале мая 2014 года он описал так:

– У нас сейчас родственники покойных, забирающие тела погибших «с разных сторон баррикад», конфликтуют между собой, не желая, чтобы их погибшие находились рядом с «этими».

В результате трагических событий 2 мая была установлена смерть 48 человек. Из этих 48 погибших семеро женщин, один несовершеннолетний.

Миф 9. «В Доме профсоюзов использовали боевые отравляющие вещества»

Слухи о применении в Доме профсоюзов фосгена, хлороформа или даже фосфорных боеприпасов были убедительно опровергнуты журналистами и экспертами из «Группы 2 мая», проводившей независимое расследование тех событий.

В образцах, взятых после пожара в Доме профсоюзов для проведения экспертизы, действительно находили и фосген, и хлороформ, и фосфор. Но и члены «Группы 2 мая» Сергей Дибров и Владимир Саркисян (специалист-токсиколог), и судмедэксперт Борис Яворский сходятся в том, что все эти вещества находились там в недостаточных количествах и концентрациях.

– В Доме профсоюзов горела синтетика — ковровые покрытия, обшивка, пластик. А продукты горения синтетических материалов, содержащих хлор (например, популярный полихлорвинил) содержат естественным образом и фосген, и хлороформ, и даже диоксин — самое токсичное органическое вещество в мире, – поясняет Яворский. – Но это следовые количества. То есть они на несколько порядков меньше, чем минимальная отравляющая доза для человека.

Миф 10. «Врывались и добивали во время пожара»

Одесские судмедэксперты, работавшие по Дому Профсоюзов, называют это чистейшей выдумкой.

– У людей, обнаруженных внутри и доставленных к нам, нет подобных травм, – поясняет Борис Яворский. – Причины смерти — травмы механические (от падения), ожоги, ожоги дыхательных путей, отравление угарным газом и продуктами горения. Всё.

От механической травмы на Куликовом Поле погибли 8 человек. Все смертельные повреждения, обнаруженные в этих случаях, причинены при падении с высоты.

Миф 11. «От нас скрывают точное число погибших»

Множество людей, побывавших в Доме Профсоюзов в первые дни после трагедии 2 мая, опровергают версию с «сотнями скрытых трупов». Правда, никто не может поручиться, что обследовал лично всё огромное здание, включая подвальные помещения. Поэтому в 48 погибших многие не верят до сих пор — должно было быть больше! И люди упрямо повторяют байки о трупах, которые вывозили в полиэтиленовых пакетах по ночам в течение нескольких дней.

– Но давайте абстрагируемся от вопросов доверия и подумаем, – предлагает Яворский. – Сотня трупов в тёплую погоду – это почти десять тонн разлагающейся плоти. Какой возникает запах и на какое расстояние он распространяется даже от одного тела, знающие могут рассказать незнающим. Дом Профсоюзов – не герметичный бокс, а повреждённое пожарами и временем здание. Подозреваю, что если бы подобные утверждения имели под собой основание, это ощутили бы даже в здании облгосадминистрации на Канатной.

Миф 12. «Были неустановленные, непонятные причины смерти, которые скрывали»

Все причины смерти погибших в Доме Профсоюзов достоверно установлены. Все судебно-медицинские экспертизы тел проведены в срок и результаты их переданы следствию.

Что же касается возмущения о том, что судмедэксперты и правоохранители долго скрывали информацию от общественности, то тут дело вовсе не в злом умысле или особенных тайнах, а в статье 137 Уголовного кодекса Украины. Закон предусматривает уголовную ответственность за разглашение тайны досудебного следствия.

Эксперт подписывает перед каждым вскрытием бумагу о том, что предупреждён об этой ответственности. Решение о том, что и когда можно разглашать, принимает суд. И нужно понимать, что под этот запрет подпадала по делу 2 мая любая информация о количестве повреждений, о количестве опознанных тел, их возрасте, поле, расовой и национальной принадлежности, наличии или отсутствии беременности.

О главном мифе 2 мая

По ощущениям, сегодня одесситы разделились на два лагеря, в каждом из которых 2 мая считают ключевой датой, но понимают по-своему.

Для майдановцев, для ярых украинских патриотов это стало днём, в который Одесса сказала жёсткое «нет» проекту Одесской народной республики и «русскому миру». Для антимайдановцев 2 мая — день, когда Одесса «умерла и никогда уже не будет прежней». И главный аргумент для активной поддержки образований ЛНР и ДНР.

Но есть и другое разделение, не политическое, более глубокое и важное. Одни одесситы (с обеих сторон того противостояния) сегодня по-прежнему повторяют: мы не забудем, мы не простим, мы отомстим!

Другие — в ужасе оглядываются на события того дня и задаются вопросом: как это могло произойти в Одессе, которая гордилась в те месяцы именно своим миролюбием? И как нам сегодня сделать так, чтобы подобное больше никогда не повторилось? И будущее — за ними.

Фото Таи Найденко, Вячеслава Тенякова, Reuters

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, как продвигалось расследование в предыдущие годы и выясняла дальнейшую судьбу главных фигурантов “дела 2 мая”.