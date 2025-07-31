В Украине возникновение вышивки, которая до сих пор остается весомым элементом национальной культуры и идентичности, связывают с Трипольской культурой, которую относят к эпохе позднего неолита (5500-3900 до н.э.).

С обретением независимости история украинской вышивки сделала очередной виток. Орнаментированная одежда перестала восприниматься как элемент фольклорного костюма и «шароварщины» и снова стала весомым элементом патриотизма и национальной идентичности. Сейчас украинская вышивка переживает свой расцвет.

Любашевчанка дошивает картины европейских коллежанок

Елена Шлода

Руководитель Любашевского центра искусств и основательница школы декоративной живописи Елена Шлода вышивает с детства. Первые стежки иглой на холсте ее учила делать бабушка Марфа Мироненко из Кричуново.

Четвероклассницей Аленка создала крестиком на канве первое панно «Одарка и Карась» и с тех пор не расстается с иглой, нитками, кистью и уже приобрела коллекцию вышитых рушников (самый старый датируется 1916 годом), вышитых картин и собственных декоративно-прикладных и практических изделий.

С началом войны среди медицинской гуманитарки из Европы, регулярно поступающей в Любашевку, попадались и пакеты с вышивкой. Врачи передали ее Елене. Сейчас у нее набралось десятка три вышитых картин из разных европейских стран.

Дама из Нидерландов 1962 года

— Среди разнообразия европейских сюжетов встречаются даже африканские и азиатские мотивы. Большинство вышитых картин на канве незакончены, а в конвертах, в которых они попали ко мне, есть иглы и остатки оригинальных ниток. Поэтому будет несложно доделать самые красивые работы европейских коллежанок. Большинство из них датируются 60-80-ми годами прошлого века. На одном из конвертов даже сохранилась нидерландская почтовая марка 1962 года, — рассказала Елена Шлода, — Наверное, внуки не смогли завершить работу своих бабушек и им было жаль выбрасывать эту красоту, поэтому решили пожертвовать украинцам, чтобы мы смогли ее спасти.

Часто в руки Елены Шлоды попадают недоделанные и разрушенные временем вышивки из многих уголков Любашевщины. Ко Дню Независимости мастерица планирует устроить выставку вышивок европейских и украинских мастериц «Искусство — без границ!». Вышивка и народные традиции важны для художницы в разных своих проявлениях, как дань уважения бабушкам и мамам за их неутомимый и кропотливый художественный труд.

Сыну-воину — вышитый оберег, а внукам — свадебные рушники

Вышивальщица Екатерина Шевцова со своими работами

Уютный дом 81-летней любашевчанки Екатерины Шевцовой весь украшен вышитыми иконами и обрамленными рушниками семейными фото.

С чудом сохранившейся фотографии смотрит ее отец, геройский унтер-офицер Яков Озерный, который воевал с немцами еще в Первую мировую, а погиб весной 1945-го, освобождая Венгрию от фашизма. Его жене, колхознице из Арчепитовки Евгении, пришлось своими силами ставить на ноги шестерых детей. Поэтому Кате с детства пришлось нянчить сестер и братика и помогать матери по хозяйству. Лишь изредка девочка бралась за иголку и вышивала. Ей хотелось творить больше, но дефицит канвы, ситца и ниток не позволял полноценно заниматься любимым увлечением.

Только в пожилом возрасте, работая в типографии, а затем в детском саду, Екатерина воплотила заветную мечту в жизнь — вышила около 70 икон и картин. Большинство из них разошлись между родственниками и знакомыми. Наделенная не только талантом, но и добросердечностью, художница свои произведения щедро раздаривала.

В 2010-м любимый бабушки Екатерины Ваня тяжело заболел. Заботливая и любящая жена около года не бралась за иглу, за мужем ухаживала. Вскоре снова взялась творить образы с искренней молитвой к Творцу за здоровье мужа, которому стало легче, и Боженька добавил еще лет пять жизни.

— Осталось всего одиннадцать вышитых икон. Много раздарила, потому что они нравились всем. Сейчас здоровье не позволяет вышивать, но мечтаю закончить уже начатый четвертый портрет Тараса Шевченко, а еще успела вышить своим внукам и семилетней правнучке Марии свадебные рушники. Если не доживу до этих счастливых семейных событий, то хоть добрая память обо мне останется, — говорит бабушка Екатерина.

Для своей дочери Любы она вышила Богородицу и Тризуб, а для 42-летнего сына Ивана, бойца ВСУ, — оберег — подкову с национальной символикой, которая защищает ее кровиночку на войне.

Кремль задвинули в запасники

Вышитые крестиком картины, которые во второй половине ХХ в. были украшением почти каждого украинского дома, до сих пор остаются малоисследованным пластом народного искусства.

А кремль переместился в запасник

В Троицком Доме народного творчества наравне со старинными рушниками хранится немало вышитых картин. В основном это натюрморты, романтические пейзажи, церкви, сентиментальные сценки с участием детей и красавиц, есть и довольно редкий среди украинских вышитых картин имперский кремль, который засунули глубоко в музейные запасники.

Вышитые картины троицких мастериц середины ХХ в.

Специалисты утверждают, что с течением времени орнаменты украинской вышивки только совершенствовались. Цветки, вазон и натюрморты появились только в ХХ веке, потому что раньше наши предки наносили узоры не только для украшения вещей, но и для защиты, оберега и помощи, а каждый орнамент имел свою символику и сакральное значение.

Именно вышитые картины, наивные, но искренние, до сих пор вызывают у зрителей теплые чувства. Правда, иногда щемящее «дыхание прошлого» из-за человеческого невежества оказывается на свалке, а некоторые произведения так и остаются пылиться на чердаках старых домов.

К счастью, как красноречиво свидетельствует история украинской вышивки, это искусство живет и будет жить. Ведь пока украинцы будут носить одежду с вышитыми элементами, вышивать образы, обереги и картины, до тех пор будет держаться связь между поколениями.

Интересные исторические факты

Из рассказов греческого историка Геродота известно, что орнаментировали свою одежду скифы, сарматы и киммерийцы. Четко просматривается вышивка на многочисленных «каменных бабах», которые возвышались на курганах в причерноморских степях.

В период Киевской Руси (примерно IX-XIII вв.) о вышитых белых рубашках упоминают византийские писатели. Известны также рисунки на миниатюрах и фресках той же эпохи.

Первую школу профессиональных вышивальщиц в Киеве основала сестра князя Владимира Мономаха, невеста византийского царевича Анна (1068-1112). Там девочек учили 150 видам техник и вариантов отделки одежды, работать с шелковыми нитками, вышивать золотом и серебром на парче, бархате, декорировать изделия драгоценными камнями.

Самыми популярными у вышивальщиц были и остаются красный, черный, желтый и зеленый цвета, несущие глубокое символическое значение, связанное с оберегами, плодородием, любовью и другими аспектами жизни.

Вышивка и теперь является любимым увлечением украинских женщин и девушек, которые искусно вяжут национальными узорами рубашки, скатерти, полотенца, наволочки и «рисуют» иглой удивительные картины.

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