ВСУ по приказу американцев уничтожают своих бойцов: новый российский фейк

Создана фейковая история о том, что якобы американцы в ночь с 7 на 8 декабря нанесли удар системой HIMARS по Курской области, а целью стали военнослужащие ВСУ, вернувшиеся из плена. Сообщение с такой информацией появилось в телеграмм-канале «Отряд Ковпака».

Это информационный вброс лживый настолько, что даже его трудно оценить с позиции здравого смысла.

Создатели фейка действовали прямолинейно, даже без какой-либо попытки создания минимальной легенды для своей лжи.

Авторы фейков действуют так, чтобы выключить критическое мышление и быстро достичь своих целей — оправдать войну РФ против Украины историями о вымышленных «преступлениях киевского режима», чтобы показать главных союзников Украины циничными монстрами, а героических защитников нашей страны исполнителями чужой воли.

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