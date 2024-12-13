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Щедрик Леонтовича: українська колядка, яка стала світовим хітом

Щедрик Леонтовича: українська колядка, яка стала світовим хітом

«Щедрик» — різдвяна українська народна пісня добрих побажань, що набула всесвітньої популярності в музичній обробці Миколи Леонтовича. Сам текст пісні, як вважається, був складений ще за язичницьких часів. Сьогодні, на честь Дня Народження композитора, «Одеське життя» розповідає, як було написано пісню і в яких відомих зарубіжних фільмах та серіалах використовувалося.

Етапи написання пісні «Щедрик» Леонтовичем

  • 1901-1902 рік — перша редакція;
  • 1906-1908 рік — друга редакція;
  • 1914 рік — третя редакція;
  • 1916 рік — четверта редакція;
  • 1919 рік — п’ята редакція.

Микола Леонтович продовжував працювати над твором до кінця життя.

Знакові події пісні «Щедрик» Леонтовича

  • 1916 рік — Пісня була виконана вперше, а виконавцем став хор Київського університету.
  • 1936 – З’явилася легендарна пісня «Carol of the Bells». Петро Вільховський, американець українського походження, який працював на радіо NBC, переклав українську «Щедрик» англійською мовою.
  • 2004 рік — канадський гурт Barenaked Ladies записав пісню для альбому «Barenaked for Holidays».
  • 2010 рік — американський гурт «Pink Martini» виконав його українською мовою.
  • 2011 рік — композиція Carol of the Bells для 12 віолончелів стала одним з найпопулярніших творів, виконаних віолончелістом Стівеном Нельсоном.
  • 2013 рік — у Львові українську колядку виконали одночасно 600 осіб.
  • 2016 рік — до сторіччя з дня першого виконання пісні стартував флешмоб: виконавці з різних країн опублікували в Інтернеті відеозаписи з виконанням «Щедрика».
  • 1921 рік — відбулася прем’єра «Щедрика» у Карнегі-холі у Нью-Йорку.

Де ще ми чули український «Щедрик»

Українська пісня використовується в заставці американського радіо в період різдвяних свят. Її також виконували американські групи Savatage і Pentatonix.

У серіалах

  • «Південний парк»;
  • «Сімпсони»;
  • «Грифіни»;
  • «Суботній вечір у прямому ефірі»;
  • «Менталіст».

У кінофільмах

  • «Гаррі Поттер»;
  • «Один будинок»;
  • «Біля дзеркала дві особи»;
  • «Міцний горішок»;
  • «Полювання на дикунів»;
  • «Санта Клаус»;
  • «Сімейка Адамсів»;
  • «Фак ю, Ґете»;
  • «Битва на гірляндах»;
  • «Мелодія для шарманки».

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Ірина Сорокіна ПРОФІЛЬ
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