Щедрик Леонтовича: українська колядка, яка стала світовим хітом

Попри виклики війни: в Одесі пройшло джазове свято (фото) З 2016 року в Одесі проходить джазовий конкурс молодих виконавців де вручається премія на честь музиканта, засновника ODESA JAZZ FEST Юрія Кузнецова. Його мета – підтримка молодих музикантів, але цього року завдяки конкурсу та премії вдалося ще й допомогти пораненим бійцям ЗСУ. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Чому Григорія Сковороду називають символом мудрості української землі Сьогодні, 3 грудня 2024 року, виповнюється 302 роки від дня народження українського філософа Григорія Сковороди. Його геній випередив свій час, і філософа прозвали українським Сократом. Він знав кілька мов, був вегетаріанцем, не терпів примусу і понад усе цінував особисту духовну свободу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Молдаванка, Пересип, Чубаївка: звідки походять історичні назви районів Одеси “Одеське життя” представляє вашій увазі оновлений і розширений матеріал з історії назв районів Одеси. Зібрати і структурувати інформацію виявилося цікавим і непростим завданням. Цю нелегку роботу виконав колишній співробітник нашого видання, автор безлічі цікавих статей – Сергій Марін. Зараз журналіст захищає нашу країну в лавах ЗСУ і для виконання бойових завдань йому потрібен автомобіль. Ми з вами можемо допомогти Сергію. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ