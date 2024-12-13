Щедрик Леонтовича: українська колядка, яка стала світовим хітом

«Щедрик» — різдвяна українська народна пісня добрих побажань, що набула всесвітньої популярності в музичній обробці Миколи Леонтовича. Сам текст пісні, як вважається, був складений ще за язичницьких часів. Сьогодні, на честь Дня Народження композитора, «Одеське життя» розповідає, як було написано пісню і в яких відомих зарубіжних фільмах та серіалах використовувалося.
Етапи написання пісні «Щедрик» Леонтовичем
- 1901-1902 рік — перша редакція;
- 1906-1908 рік — друга редакція;
- 1914 рік — третя редакція;
- 1916 рік — четверта редакція;
- 1919 рік — п’ята редакція.
Микола Леонтович продовжував працювати над твором до кінця життя.
Знакові події пісні «Щедрик» Леонтовича
- 1916 рік — Пісня була виконана вперше, а виконавцем став хор Київського університету.
- 1936 – З’явилася легендарна пісня «Carol of the Bells». Петро Вільховський, американець українського походження, який працював на радіо NBC, переклав українську «Щедрик» англійською мовою.
- 2004 рік — канадський гурт Barenaked Ladies записав пісню для альбому «Barenaked for Holidays».
- 2010 рік — американський гурт «Pink Martini» виконав його українською мовою.
- 2011 рік — композиція Carol of the Bells для 12 віолончелів стала одним з найпопулярніших творів, виконаних віолончелістом Стівеном Нельсоном.
- 2013 рік — у Львові українську колядку виконали одночасно 600 осіб.
- 2016 рік — до сторіччя з дня першого виконання пісні стартував флешмоб: виконавці з різних країн опублікували в Інтернеті відеозаписи з виконанням «Щедрика».
- 1921 рік — відбулася прем’єра «Щедрика» у Карнегі-холі у Нью-Йорку.
Де ще ми чули український «Щедрик»
Українська пісня використовується в заставці американського радіо в період різдвяних свят. Її також виконували американські групи Savatage і Pentatonix.
У серіалах
- «Південний парк»;
- «Сімпсони»;
- «Грифіни»;
- «Суботній вечір у прямому ефірі»;
- «Менталіст».
У кінофільмах
- «Гаррі Поттер»;
- «Один будинок»;
- «Біля дзеркала дві особи»;
- «Міцний горішок»;
- «Полювання на дикунів»;
- «Санта Клаус»;
- «Сімейка Адамсів»;
- «Фак ю, Ґете»;
- «Битва на гірляндах»;
- «Мелодія для шарманки».
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