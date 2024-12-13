Полиция занялась одесситкой, снявшей провокационный стрим в ТикТок

Несколько дней назад водесских телеграм-каналах опубликовали видео, где бариста кофейни на Михайловской площади запустила стрим в тиктоке, в котором заявила: «Зачем нам умирать за эти земли? То есть если я буду жить под флагом России или где-то на России — и что теперь? Главное, чтобы мир был».

Ситуация получила резонанс после заявления одесского активиста Демьяна Ганула. в тот же день девушка была уволена из кофейни, а полиция открыла уголовное производство за коллаборационную деятельность по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Участковые офицеры пообщались с девушкой: она сказала, что делала это исключительно ради привлечения внимания.

Сейчас уголовное производство направлено в прокуратуру для досудебного расследования.

Напомним, в Одессе полиция начала уголовное производство в отношении женщины, пытавшейся повесить российский триколор на Европейской площади.