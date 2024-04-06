Новости Одессы и Одесской области

Здоровое сердце: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний с помощью движения и питания

Здоровое сердце: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний с помощью движения и питания

Заболевания сердца и сосудов являются одной из главных проблем здоровья в современном мире, и, к сожалению, наша страна занимает лидирующие позиции по уровню смертности от этих недугов. Однако, эффективная профилактика может значительно уменьшить вероятность развития инсультов, инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Профилактика с помощью физических нагрузок

Лечебная физкультура — это ваш надежный союзник в поддержании здоровья. Регулярные активные упражнения, особенно на свежем воздухе, способствуют улучшению кровообращения и обогащению кислородом клеток и тканей организма. Для укрепления сердечной мышцы рекомендуются такие виды активности, как спортивная ходьба, бег, велосипедные прогулки и целенаправленная гимнастика.

Чтобы тренировки были максимально эффективными и безопасными, важно придерживаться нескольких простых правил:

  • Начинайте занятия с разминки, чтобы подготовить тело к нагрузке.
  • Занимайтесь регулярно, проводя не менее трех тренировок в неделю.
  • Следите за тем, чтобы частота пульса во время упражнений не превышала 140 ударов в минуту.
  • Если во время тренировки вы ощутите тошноту или боль в сердце, немедленно прекратите занятия и обратитесь к врачу.

Профилактика с помощью здорового питания

Здоровое питание — ключ к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Сбалансированный рацион, богатый витаминами и микроэлементами, играет важную роль в поддержании здоровья сердца. Полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для липидного обмена, можно получить из отварной рыбы, орехов, льняного масла (две столовые ложки в день) и авокадо (1-2 штуки в неделю). Также полезны различные злаковые каши, такие как гречка, овсянка и рис.

Включите в свой рацион такие продукты, как:

  • Тыква: содержит витамин C, калий и бета-каротин, которые помогают поддерживать водно-солевой баланс и снижать артериальное давление.
  • Брокколи: богата витаминами группы B, железом, марганцем и калием, питающими сосуды и сердце.

Для здоровья сердца избегайте жирной, соленой и жареной пищи, а также сократите потребление сладостей, включая торты, пирожные и молочный шоколад.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua