Здоровое сердце: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний с помощью движения и питания

Профилактика с помощью физических нагрузок

Лечебная физкультура — это ваш надежный союзник в поддержании здоровья. Регулярные активные упражнения, особенно на свежем воздухе, способствуют улучшению кровообращения и обогащению кислородом клеток и тканей организма. Для укрепления сердечной мышцы рекомендуются такие виды активности, как спортивная ходьба, бег, велосипедные прогулки и целенаправленная гимнастика.

Чтобы тренировки были максимально эффективными и безопасными, важно придерживаться нескольких простых правил:

Начинайте занятия с разминки, чтобы подготовить тело к нагрузке.

Занимайтесь регулярно, проводя не менее трех тренировок в неделю.

Следите за тем, чтобы частота пульса во время упражнений не превышала 140 ударов в минуту.

Если во время тренировки вы ощутите тошноту или боль в сердце, немедленно прекратите занятия и обратитесь к врачу.

Профилактика с помощью здорового питания

Здоровое питание — ключ к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Сбалансированный рацион, богатый витаминами и микроэлементами, играет важную роль в поддержании здоровья сердца. Полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для липидного обмена, можно получить из отварной рыбы, орехов, льняного масла (две столовые ложки в день) и авокадо (1-2 штуки в неделю). Также полезны различные злаковые каши, такие как гречка, овсянка и рис.

Включите в свой рацион такие продукты, как:

Тыква: содержит витамин C, калий и бета-каротин, которые помогают поддерживать водно-солевой баланс и снижать артериальное давление.

Брокколи: богата витаминами группы B, железом, марганцем и калием, питающими сосуды и сердце.

Для здоровья сердца избегайте жирной, соленой и жареной пищи, а также сократите потребление сладостей, включая торты, пирожные и молочный шоколад.