Здорове серце: профілактика серцево-судинних захворювань за допомогою руху та харчування

Профілактика за допомогою фізичних навантажень

Лікувальна фізкультура — це ваш надійний союзник у підтримці здоров’я. Регулярні активні вправи, особливо на свіжому повітрі, сприяють поліпшенню кровообігу та збагаченню киснем клітин і тканин організму. Для зміцнення серцевого м’яза рекомендуються такі види активності, як спортивна ходьба, біг, велосипедні прогулянки та цілеспрямована гімнастика.

Щоб тренування були максимально ефективними та безпечними, важливо дотримуватися кількох простих правил:

Починайте заняття з розминки, щоб підготувати тіло до навантаження.

Займайтеся регулярно, проводячи не менше трьох тренувань на тиждень.

Слідкуйте за тим, щоб частота пульсу під час вправ не перевищувала 140 ударів на хвилину.

Якщо під час тренування ви відчуєте нудоту або біль у серці, негайно припиніть заняття і зверніться до лікаря.

Профілактика за допомогою здорового харчування

Здорове харчування — ключ до профілактики серцево-судинних захворювань. Збалансований раціон, багатий на вітаміни та мікроелементи, відіграє важливу роль у підтримці здоров’я серця. Поліненасичені жирні кислоти, необхідні для ліпідного обміну, можна отримати з відвареної риби, горіхів, лляної олії (дві столові ложки на день) та авокадо (1-2 штуки на тиждень). Також корисними є різні злакові каші, такі як гречка, вівсянка і рис.

Включіть у свій раціон такі продукти, як:

Гарбуз: містить вітамін C, калій і бета-каротин, які допомагають підтримувати водно-сольовий баланс і знижувати артеріальний тиск.

Броколі: багата на вітаміни групи B, залізо, марганець і калій, що живлять судини та серце.

Для здоров’я серця уникайте жирної, солоної та смаженої їжі, а також скоротіть споживання солодощів, включно з тортами, тістечками та молочним шоколадом.