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В Одесской области нашли убитыми женщину и ее 7-летнюю дочку: кого подозревают в преступлении (видео)

В Одесской области нашли убитыми женщину и ее 7-летнюю дочку: кого подозревают в преступлении (видео)

В Подольском районе Одесской области полицейские расследуют гибель женщины с ребенком.

По информации областного управления полиции, тела 38-летней женщины и ее 7-летней дочери с признаками насильственной смерти нашли сегодня утром, 6 апреля, в доме, где они жили.

На место происшествия прибыли полицейские, следователи, специалисты передвижной полицейской криминалистической лаборатории, полицейские- кинологи, работники Любашевской окружной прокуратуры и другие оперативные службы.

Правоохранители работают на месте преступления, собирают доказательства, устанавливают все обстоятельства.

В полиции сообщили, что личность подозреваемого убийстве уже установлена, с ним работают следователи.

По неофициальной информации, в совершении преступления подозревают 16-летнего сына погибшей. Стало известно, что в семье часто происходили ссоры.

Как пишет со ссылкой на свои источники издание «Думская», в день трагедии подросток пришел домой пьяным, и у него случился очередной конфликт с матерью, в ходе которого он схватил нож и зарезал ее, а потом и младшую сестру, которая все это увидела.

Некоторые Телеграм-каналы пишут, что после убийства парень изнасиловал тело матери, но официального подтверждения этого факта нет – сейчас проводятся экспертизы.

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