В Одессе живут представители разных христианских конфессий, которые отмечают Рождество Христово либо 25 декабря, либо 7 января. Для них это главный праздник в году и обязательно семейный. Мы еще раз публикуем текст, который выходил на сайте 25 декабря 2013 года, – с обновлениями.

К Новому году, празднику светскому, отношение другое: для одних общин он почти не имеет значения, а для других важен почти так же, как и Рождество. В любом случае, отмечают зимние праздники с особым национальным колоритом.

Для немцев Рождество – семейный праздник

Одесские немцы преимущественно лютеране. Для них главный зимний праздник – Рождество, которое отмечается 25 декабря. Накануне вечером, 24 декабря, члены общины собираются в церкви, где священник произносит проповедь, ведет праздничную службу. Все ведут себя спокойно и с достоинством, после чего расходятся по домам – общее застолье здесь устраивать не принято.

Ведь для немцев Рождество – это прежде всего день семьи, подчеркивает председатель Одесского областного немецкого национально-культурного общества «Wiedergeburt» Алла Круковская. Вот дома, когда собралась вся семья, ее члены садятся за праздничный стол, «главный герой» которого – запеченный гусь с яблоками.

Гусь с яблоками по-немецки

Ингредиенты:

3-4 кг — тушка гуся,

600 гр яблок,

200 гр лука,

тмин, соль, черный перец.

Приготовление. Срезав излишки жира, помыть и обсушить тушку полотенцем. Яблоки и лук порезать, смешать, добавив тмин. Тушку обмазать солью и черным перцем.

Перед тем, как начинить, горло следует закрыть шпажками либо связать нитками. Начинив, закрыть полость, используя те же средства. Проколоть тушку в нескольких местах, чтобы вытапливался жир.

Положить гуся в на противень грудкой вниз и поместить в духовку на 50-70 минут при температуре 180-200 градусов.

Затем вынуть, перевернуть на спинку, – и снова в духовку. Периодически поливать его вытекающим жиром, добавлять немного воды на противень. Подавать по готовности, разрезав на куски, с гарниром из начинки.

Молдаване отмечают Новый год по старому стилю

Молдаване – православные христиане, и Рождество они празднуют 7 января. Отмечают и Новый год. Причем для глубоко верующих людей более важен этот праздник по старому стилю – 14 января.

Хотя, конечно, в массе люди отмечают его первого числа: ведь в это время проще найти время для поездки к родителям.

В селах под Одессой, где молдаване проживают компактно, сохранились яркие обычаи колинде (колядок) и хэитурэ (щедрівок по-украински).

В Рождество на столе обязательно должен быть прозрачный холодец из петуха, а также голубцы в капустном или виноградном листе. Качество холодца очень важно: по нему оценивают кулинарные способности хозяйки. Запивают молдаване праздничное угощение, конечно же, вином, которое считается гордостью хозяина дома.

– Интересная особенность: у молдаван принято отмечать еще один праздник – день святого Андрея 27 декабря (по старому стилю), – рассказывает президент Всеукраинской национально-культурной молдавской ассоциации Анатолий Фетеску. – Это день, в который девушки гадают о суженом. А парень может продемонстрировать свой интерес к девушке, например, обмотав ворота ее дома цепью. Соседи в этот день по-доброму подшучивают и угощают друг друга.

Итальянские дети боятся угля

«Рождество встречай с семьей, а Пасху – с кем хочешь», – говорят итальянцы. Рождество для них – праздник сугубо семейный. Итальянцы – католики, поэтому празднуют его 25 января. Но уже за несколько дней до Natale (Рождество по-итальянски) воцаряется праздничная атмосфера: в домах устанавливают il presepe – специальную игрушечную композицию либо картинку, изображающую ясли, волхвов и падающую красную звездочку, как символ прихода в мир Иисуса Христа.

– Подарки, приготовленные для детей, мы по традиции кладем в носок, – поясняет президент Общества Данте Алигьери в Одессе Виктор Ануси. – И здесь есть важный воспитательный момент: если ребенок весь год вел себя плохо, он рискует получить кусок угля в носке. «Смотри, а то получишь уголь!», – этот намек «приструнит» любого сорванца. Если же ребенок был послушным – он получит то, что хочет. А потом его еще повезут на сетимана бьянка (белую неделю) – отдых с катанием на лыжах и коньках.

Традиционное блюдо, которое готовят к Рождеству одесские итальянцы, – минестроне с зеленой чечевицей. В этом супе чечевица символизирует деньги, и тот, кто хочет финансового достатка в наступающем году, обязательно должен съесть побольше минестроне.

Итальянский минестроне с чечевицей

Ингредиенты:

400 гр зеленой чечевицы,

100 гр грудинки,

2 л куриного бульона,

1 луковица,

2 моркови,

1 цуккини,

1 сладкий перец.

Приготовление. Отварить чечевицу. Порезать грудинку на кубики и слегка обжарить на масле вместе с тонко нарезанным луком. Вскипятить бульон, добавить морковь, лук с грудинкой и вымоченную чечевицу, позже – порезанные цуккини, сладкий перец (можно и другие овощи). Варить до готовности. Посолить и поперчить.

Подавать с горячими гренками. Прямо в тарелку минестроне можно добавить полоски сыра чечил.

На Рождество армяне собираются в отцовском доме

Одесские армяне празднуют Рождество с 6 на 7 января, как и православные украинцы и русские. Однако в тот же день у армян празднуется и Крещение Господне под общим именем Богоявления. Традиции очень важны для представителей этого народа: на рождественские праздники они стараются собраться в отцовском доме всей большой семьей. Для этого, если надо, приезжают издалека.

Новый год тоже принято праздновать семьями. Детям дарят новую одежду, сладости, игрушки. Утром 1 и 7 января обязательно следует посетить крестных родителей.

– На Рождество после вечерней службы в церкви все семьи разъезжаются по домам, – рассказывает директор Одесского армянского культурного центра Анна Геворкян. – На богатом столе чего только нет! И обязательно – буд (запеченная со специями свиная задняя часть) и долма (голубцы в виноградном листе).

Армянский буд

Ингредиенты:

4-5 кг свиного окорока,

2 головки чеснока,

сладкий перец,

черный перец, лавровый лист – по вкусу.

Приготовление. Проколоть свиной окорок в нескольких местах ножом, поместить его в соленую воду. На следующий день вставить в прорези дольки чеснока, зерна черного перца, лавровый лист (морковку, лук – по желанию).

Отдельно смешать 1-2 столовые ложки красного молотoго перца (сладкого, и, по вкусу, острого), черный перец, соль и развести смесь сливками. Полученной массой смазать всю поверxность окорока. Завернуть в фольгу и поставить в духовку, нагретую до 200 градусов, на 2-3 часа.

В последние полчаса снять фольгу, чтобы дать мясу покрыться красивой золотистой корочкой. По готовности достать, снова завернуть в фольгу и дать остывать. Подавать буд, нарезанный ломтиками, лучше – с запеченными овощами.

Поляки на Рождество едят кутью и меняются облатками

Для поляков, истовых католиков, Рождество – главный праздник в году. Он отмечается очень пышно. При этом Новый год, как чисто светский праздник, не имеет большого значения.

24 января в костелах проходит торжественная литургия – Пастерка, после которой прихожане отправляются по домам. Жилье к этому времени украшают изображениями рождественского сюжета, зажигают свечи. А под столом стелют сено, как напоминание о яслях, в которых родился Иисус. Стол в Сочельник, 24 января, обязательно должен быть постный.

– Что касается главного блюда, то здесь одесские поляки… переняли украинскую традицию: всегда на рождественский ужин подается кутья, – подчеркивает председатель Одесского отделения Союза поляков в Украине имени Адама Мицкевича Тадеуш Залуцкий. – Перед ужином, уже сев за стол, члены общины, по обычаю, обмениваются облатками (хлеб для причастий) и произносят пожелания друг другу на весь следующий год. Это называется споткание облаткове.

У болгар важное значение имеют молитва и прощение

Представители крупнейшей национальной общины Одесской области придерживаются своих старинных традиций, ведь и для них Рождество – намного важнее Нового года. Болгары – православные, но отмечают рождение Иисуса 25 декабря, по новоюлианскому календарю (который до 1 марта 2800 года будет совпадать с григорианским), то есть одновременно с другими христианскими конфессиями, отмечающими Рождество по «новому стилю».

Рождественский пост соблюдается по возможности строго. И семейный ужин вечером 24 января – исключительно постный, из овощей и фруктов.

После торжественной ночной службы в церкви семьи возвращаются домой. Хозяин с молитвой зажигает специальную лампаду, дым которой необходимо донести во все уголки жилых комнат и подворья – это залог здоровья и счастья в следующем году.

– Уже за этим следует разговение – пост окончен, – говорит директор Всеукраинского центра болгарской культуры в Одессе Дмитрий Терзи. – Семья садится за богатый стол, на котором помимо прочего должно быть зеле с месо (капуста, тушеная с мясом, – бараниной, свининой, – ред.). Теперь можно – даже желательно – выпить немного вина и быть веселыми. Ведь родился Спаситель

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