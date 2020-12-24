Все христиане мира готовятся отмечать Рождество. Это один из главных праздников, связанных с рождением Спасителя мира – Иисуса Христа. У католиков праздничный день – 25 декабря. Но подготовка к нему начинается гораздо раньше. Как одесские католики готовятся и празднуют один из главных христианских праздников, узнавала «Одесская жизнь».

Подготовка к Рождеству – важный этап

За 4 недели до Рождества начинается адвент – время радостного ожидания. Именно в этот период происходит настоящая подготовка к празднованию. Адвент в переводе с латинского – пришествие. Поэтому это период размышлений о втором пришествии Христа. Каждая неделя имеет свою тему:

первая неделя – второе пришествие,

вторая и третья недели – переход от Ветхого Завета к Новому,

четвертая неделя – евангельские события, которые посвящены событиям, предшествовавшим Рождеству.

Рассказывает Анна Мышаковская, одесситка:

– Я благодарю бабушку и дедушку, что показали, кого я каждый год жду и как должны ожидать мои дети. В сочельник – 24 декабря – собиралась большая семья: приезжали все к бабушке и дедушке. Готовились четко 12 блюд, среди них – кутья с маком и медом. Кстати, существовало поверье, что если замужняя женщина поставит кутью на стол, то до конца года родит ребенка. Однажды, забыв о примете, я поставила блюдо на стол, и на следующий год мы имели себе забаву!

Пост. В католической церкви нет строгого поста в этот период. Только в сочельник он строгий. На этот период можно отказаться от того, что мешает развиваться или вредит здоровью (компьютер, сигареты и т.д.). В каждом храме проводятся реколлекции – духовные упражнения. Их проводят священники из других городов или стран.

Символы католического Рождества

Венок адвента – плетется из еловых веток, украшается, к нему прикрепляются четыре свечи, которые зажигаются по количеству недель ожидания во время молитвы. Этот свет означает, что в этом доме ожидают Спасителя.

Около каждого католического храма строится вертеп – воспроизведение сцены Рождества Христова. В каждом доме также ставятся миниатюрные вертепы. Одесситы любят делать их сами.

Рассказывает Настя Баторий, одесситка:

– Елка – это первая традиция. Она выходит в свет из темноты с первой свечой адвента. И она должна быть установлена уже к первому воскресенью, но без украшений. Весь адвент мы потихоньку украшаем елку, а адвентский венок мы делаем сами.

Адвентовый календарь создается для детей, чтоб ожидание было интересным и осознанным. Малыши каждый день получают различные задания: помолиться о близких, помочь маме, ответственно сделать уроки. Это помогает учить детей не только ожидать праздничных мероприятий (вкусности и подарки), а и ответственности, пониманию праздника. А в награду, конечно, конфетка!

В этом году одесская католическая молодежь создала прекрасный календарь с заданиями на каждый день и пряниками. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

Семья Запольских, одесситы-католики:

– У нас трое детей, так что на праздники у нас весело! Вырезаем из белой бумаги фигурки ангелов и украшаем дом и венок из еловых веток, печем печенье в виде звездочек и ходим угощать бабушку и дедушку. Делаем фигурки для рождественского вертепа – чаще из соленого теста, потом раскрашиваем.

– У нас есть адвент-календарь в виде коврика с кармашками. В каждый кармашек кладется маленький сюрприз и задание для каждого ребенка. Каждый вечер за ужином обсуждаем, кто и что сегодня делал для праздника.

Семья Исаковых, одесситы-католики:

– Накануне Рождества мы готовимся: воскресные адвентовые службы, рораты. Зажигаем в воскресенье свечи на адвентовом венке, делаем добрые дела и, конечно, молитва. Украшаем рождественскую елку. 24 декабря, постный ужин, обязательно с варениками.

Рораты – это особые службы, которые связаны с почитанием Девы Марии. Чаще всего их проводят рано утром, когда еще темно. На богослужение приходят с фонариками или свечами.

Служба проводится в темноте. Верующие вместе с Марией ждут искупления, которое принесет Иисус. Зажигают роратную большую свечу, которая символизирует Марию – зарю перед Светом.

Чтобы поощрить детей, которые не поленились прийти с родителями, в костеле для них устраивают завтраки.

Накануне католического Рождества

Вигилия (сочельник) – 24 декабря вся семья собирается за постным столом (после службы или до нее). Все преломляют облаток (тонкий белый хлеб) и обмениваются добрыми словами и пожеланиями. По традиции, на столе должно быть 12 блюд (по количеству апостолов), под скатерть кладут пучок сена в память о месте рождения Христа. На стол принято ставить еще один прибор для гостя, который скоро должен прийти (Иисус).

Ольга, одесситка:

– Перед ужином наш папа читает отрывок из Евангелия и говорит слова благодарности Богу, и мы всей семьей особым образом, молитвой, приглашаем Иисуса в гости, чтобы Он наполнил наши сердца любовью. Мне очень хотелось бы перенять эти традиции в свою будущую семью, чтобы показать своим детям это чудо Рождества.

Вероника Дзись, одесситка:

– И, конечно, поются колядки! Пару лет подряд мы с детьми переодевались и объезжали родственников и знакомых, пели колядки под баян и дарили скромные подарки, фрукты. Или пели, просто идя по улице, возвещали радость!

Полицейским пели, продавщице в ларьке. Так и говорили: хотим поделиться с вами радостью!

Рождественская свеча. В Одессе принято приобретать на Рождество свечу от «Каритас» (благотворительный фонд), средства от продажи которой пойдут нуждающимся детям. Такая свеча на праздничном столе всегда напоминает о том, что есть люди, которые нуждаются в нашей помощи.

Когда приходит праздник Рождества

Рождество празднуется 25 декабря: все собираются на праздничную службу, а затем со своими семьями, и веселятся.

Не важно, по какому календарю отмечается этот праздник, главное, что в этот период все становятся добрее, внимательнее друг к другу и всегда ждут маленького Рождественского чуда!

Рассказывает Александр Ринчковский:

– Супруга православная, я – католик. Так что сейчас празднуем дважды. 25 декабря – дома, а 7 января – с дедушками и бабушками!

Рассказывает Вероника Котович:

– Праздник Рождества Христова для нашей семьи – это поистине семейный праздник. Мама накануне лепит вареники, готовит постные блюда. Мы – дети, сервируем стол и подготавливаем все к молитве перед трапезой. На столе всегда ставится дополнительная тарелка для неожиданного гостя. Также ставится крест, Библия, зажигается свеча.

Начинается наш святой вечер пением адвентовой песни (как правило, под гитару). Дальше кто-то из мужчин читает отрывок из Евангелия о рождении Иисуса Христа, все молятся и завершается все общей молитвой «Отче наш». Дух Рождества – особенный. Рождество не сравнить ни с Новым годом, ни с другими праздниками. Ведь в мир приходит маленький Младенец, который для нас очень много значит!

Наталья Доброер, доцент кафедры культурологии, искусствоведения и философии культуры ОНПУ

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