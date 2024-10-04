Новости Одессы и Одесской области

Защитник из Белгорода-Днестровского погиб в Курской области рф

Защитник из Белгорода-Днестровского погиб в Курской области рф

Белгород-Днестровская громада снова встречает «на щите» своего земляка, защитника Украины Головченко Евгения Ивановича.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровской районной госадминистрации.

Солдат Евгений Головченко погиб 27 сентября 2024 года в районе н.п. Погребки Суджанского района Курской области рф. Защитнику навсегда останется 41.

Евгений Головченко

Завтра, 5 октября 2024 года, состоится прощание с погибшим воином.

Белгород-Днестровская РГА выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам погибшего и обращается ко всем жителям громады с просьбой достойно провести военнослужащего, защищавшего наше государство от российских захватчиков.

В августе 2024 года на Сумском направлении погиб защитник Украины из Белгорода-Днестровского — командир инженерно-саперного отделения Юрий Плеванюк.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua