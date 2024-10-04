Защитник из Белгорода-Днестровского погиб в Курской области рф

Об этом сообщили в Белгород-Днестровской районной госадминистрации.

Солдат Евгений Головченко погиб 27 сентября 2024 года в районе н.п. Погребки Суджанского района Курской области рф. Защитнику навсегда останется 41.

Завтра, 5 октября 2024 года, состоится прощание с погибшим воином.

Белгород-Днестровская РГА выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам погибшего и обращается ко всем жителям громады с просьбой достойно провести военнослужащего, защищавшего наше государство от российских захватчиков.

В августе 2024 года на Сумском направлении погиб защитник Украины из Белгорода-Днестровского — командир инженерно-саперного отделения Юрий Плеванюк.