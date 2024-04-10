Новости Одессы и Одесской области

От Крымской войны до Второй Мировой: как 10 апреля объединяет два разных исторических события

От Крымской войны до Второй Мировой: как 10 апреля объединяет два разных исторических события

10 апреля – дважды знаменательная дата для Одессы. Кроме освобождения города от немецко-румынских захватчиков во время Второй Мировой войны, в этот день 90 годами ранее город держал оборону от англо-французской эскадры во время Крымской войны.

В разгар Крымской войны, 9 апреля 1854 года, в Одесском заливе появилась эскадра из 28 кораблей Британской и Французской империй. Командующий русскими войсками барон Остен-Сакен отверг ультиматум сдать суда в Практической гавани, что стало сигналом к началу обстрела города.

Девять кораблей, вооруженные 350 пушками, открыли огонь по Одессе. Город смог ответить только шестью батареями из 48 орудий среднего калибра. Из-за большого расстояния большинство городских батарей были неэффективны.

Отступление и повторная атака противника

Попытки врага высадиться на берег были отбиты, и к вечеру 10 апреля эскадра, не достигнув своих целей, отступила в открытое море.

20 дней спустя, 30 апреля английский фрегат «Tiger» сел на мель. Под обстрелом береговых батарей на судне начался пожар, в котором погиб командир фрегата Генрих Уэльз Джиффард. Экипаж сдался, а капитан Джиффард был похоронен с почестями на Старом городском кладбище.

Памятник и улица в Одессе

пушка памятник в одессе

Памятником тем событиям служит пушка с фрегата «Тигр» у здания городской Думы, а также ядро, вмонтированное в основание памятника Ришелье.

Особую стойкость продемонстрировала шестая батарея под командованием 22-летнего прапорщика Александра Щеголева. Своими четырьмя старинными пушками они нанесли серьезный ущерб трем судам противника.

За это Щеголев получил звание штабс-капитана, множество наград, включая Георгиевский крест, и дослужился до звания генерал-лейтенанта. Его именем названа улица на Пересыпи.

Анатолий Горбатюк ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Андрей
Андрей
10 лет назад

10 апреля 1954 — не «этот же день, только 90 годами ранее», что 10 апреля 1944. Если и отмечать годовщину обстрела Одессы англо-французской эскадрой, то делать это надо 22 апреля. Горбатюк, похоже, забыл разницу между тогдашним юлианским календарём и нынешним григорианским. Опять хочу напомнить, что «Тигр» не сам по себе наскочил на камни. Ему «помог» безвестный одесский сусанин, обезглавленное тело которого нашли наши воины, высадившись на «Тигр».

0
Ответить
Андрей
Андрей
10 лет назад

Случайная опечатка — конечно же, не 1954, а 1854

0
Ответить
Еще по теме
  • Другой взгляд на Одессу в оккупации: расстрелы как развлечение, казачья трагедия и «сало на миллион»
    Другой взгляд на Одессу в оккупации: расстрелы как развлечение, казачья трагедия и «сало на миллион»

    10 апреля 1944 года завершилась румынская оккупация Одессы, которая продолжалась долгих 907 дней. Красный флаг, поднятый над Оперным театром, символизировал собою конец фашистской эпохи в жизни нашего города. Но почему это Освобождение не было долгож данным для всех одесситов? Чьи кости бережно хранит овидиопольская земля? Почему советская авиация так часто бомбила практически оставленную врагами Южную Пальмиру? Обо всем этом в данном материале, которым наша газета завершает цикл статей «Одесса в оккупации: другой взгляд»…

    ПОДРОБНЕЕ
  • Деколонизация сменяет декоммунизацию: как в Одессе все переименовывают, порой дважды
    Деколонизация сменяет декоммунизацию: как в Одессе все переименовывают, порой дважды

    9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон о декоммунизации. С тех пор в стране исчезают названия улиц и других объектов, связанных с коммунистическим режимом. А с 2022 года началась и борьба с названиями, связанными с государством-агрессором. Вспоминаем, как начинался процесс переименований в Одессе и сравниваем с тем, что происходит сейчас.

    ПОДРОБНЕЕ
  • «Йолд, они же тебя лечат!»: история одесской медицины в анекдотах и легендах
    «Йолд, они же тебя лечат!»: история одесской медицины в анекдотах и легендах

    Некогда в Одессе очень уважительно относились к представителям трёх профессий: врачам, адвокатам и артистам. Ни один одессит с этим не спорил, а если недоумевал кто-то из приезжих, ему интеллигентно разъясняли: «Йолд, они же тебя лечат, защищают и развлекают. Если тебе этого мало, так ты таки йолд!». А поскольку 7 апреля весь мир празднует день здоровья, то мы не можем упустить случай рассказать о представителях одной из тех профессий — о врачах, и даже готовы дать клятву Гиппократа говорить только правду, ничего кроме правды, ибо постараемся опираться в рассказах на воспоминания старых одесситов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • «Украинский Юг»: как казаки-мазепинцы переселились на земли Одесщины (видео)
    «Украинский Юг»: как казаки-мазепинцы переселились на земли Одесщины (видео)

    385 лет назад, 20 марта 1639 года родился знаменитый украинский гетьман Иван Мазепа, чье имя сейчас, наравне с именем Степана Бандеры, действует на рашистов как святая вода на черта и заставляет их биться в истерике. Имя его связано и с Одессой. Опубликованное видео рассказывает о жизни мазепинских казаков в Одесской области. Это один из роликов проекта «Украинский Юг» Украинского института национальной памяти Украины (УИНП).

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесские Курсаки: история и факты про район, которого нет на карте
    Одесские Курсаки: история и факты про район, которого нет на карте

    «Курсаки, или Место, которого нет на карте», – так будет называться новый альбом из серии «Старая Одесса в фотографиях». Издание уже совсем скоро «увидит свет».

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua