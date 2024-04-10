10 апреля – дважды знаменательная дата для Одессы. Кроме освобождения города от немецко-румынских захватчиков во время Второй Мировой войны, в этот день 90 годами ранее город держал оборону от англо-французской эскадры во время Крымской войны.
В разгар Крымской войны, 9 апреля 1854 года, в Одесском заливе появилась эскадра из 28 кораблей Британской и Французской империй. Командующий русскими войсками барон Остен-Сакен отверг ультиматум сдать суда в Практической гавани, что стало сигналом к началу обстрела города.
Девять кораблей, вооруженные 350 пушками, открыли огонь по Одессе. Город смог ответить только шестью батареями из 48 орудий среднего калибра. Из-за большого расстояния большинство городских батарей были неэффективны.
Отступление и повторная атака противника
Попытки врага высадиться на берег были отбиты, и к вечеру 10 апреля эскадра, не достигнув своих целей, отступила в открытое море.
20 дней спустя, 30 апреля английский фрегат «Tiger» сел на мель. Под обстрелом береговых батарей на судне начался пожар, в котором погиб командир фрегата Генрих Уэльз Джиффард. Экипаж сдался, а капитан Джиффард был похоронен с почестями на Старом городском кладбище.
Памятник и улица в Одессе
Памятником тем событиям служит пушка с фрегата «Тигр» у здания городской Думы, а также ядро, вмонтированное в основание памятника Ришелье.
Особую стойкость продемонстрировала шестая батарея под командованием 22-летнего прапорщика Александра Щеголева. Своими четырьмя старинными пушками они нанесли серьезный ущерб трем судам противника.
За это Щеголев получил звание штабс-капитана, множество наград, включая Георгиевский крест, и дослужился до звания генерал-лейтенанта. Его именем названа улица на Пересыпи.
10 апреля 1954 — не «этот же день, только 90 годами ранее», что 10 апреля 1944. Если и отмечать годовщину обстрела Одессы англо-французской эскадрой, то делать это надо 22 апреля. Горбатюк, похоже, забыл разницу между тогдашним юлианским календарём и нынешним григорианским. Опять хочу напомнить, что «Тигр» не сам по себе наскочил на камни. Ему «помог» безвестный одесский сусанин, обезглавленное тело которого нашли наши воины, высадившись на «Тигр».
Случайная опечатка — конечно же, не 1954, а 1854