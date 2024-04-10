От Крымской войны до Второй Мировой: как 10 апреля объединяет два разных исторических события

В разгар Крымской войны, 9 апреля 1854 года, в Одесском заливе появилась эскадра из 28 кораблей Британской и Французской империй. Командующий русскими войсками барон Остен-Сакен отверг ультиматум сдать суда в Практической гавани, что стало сигналом к началу обстрела города.

Девять кораблей, вооруженные 350 пушками, открыли огонь по Одессе. Город смог ответить только шестью батареями из 48 орудий среднего калибра. Из-за большого расстояния большинство городских батарей были неэффективны.

Отступление и повторная атака противника

Попытки врага высадиться на берег были отбиты, и к вечеру 10 апреля эскадра, не достигнув своих целей, отступила в открытое море.

20 дней спустя, 30 апреля английский фрегат «Tiger» сел на мель. Под обстрелом береговых батарей на судне начался пожар, в котором погиб командир фрегата Генрих Уэльз Джиффард. Экипаж сдался, а капитан Джиффард был похоронен с почестями на Старом городском кладбище.

Памятник и улица в Одессе

Памятником тем событиям служит пушка с фрегата «Тигр» у здания городской Думы, а также ядро, вмонтированное в основание памятника Ришелье.

Особую стойкость продемонстрировала шестая батарея под командованием 22-летнего прапорщика Александра Щеголева. Своими четырьмя старинными пушками они нанесли серьезный ущерб трем судам противника.

За это Щеголев получил звание штабс-капитана, множество наград, включая Георгиевский крест, и дослужился до звания генерал-лейтенанта. Его именем названа улица на Пересыпи.