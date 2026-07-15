Ключевые моменты:

Одесса рискует повторить потерю детских садов, как в 1990-х

Из-за снижения рождаемости здания могут остаться пустыми

Эксперт предлагает размещать в них начальные школы

Срыв сессии заблокировал решение на этот учебный год

Сокращение количества детей заставляет украинские громады пересматривать сеть учебных заведений в соответствии с образовательной реформой и демографической ситуацией. В материале использован комментарий бывшего директора департамента образования и науки Одесского городского совета Елены Буйневич, которая объяснила последствия нерассмотренного депутатами проекта решения, а также официальная информация о срыве последней сессии горсовета, на которой этот вопрос должен был рассматриваться.

Срыв сессии поставил под угрозу будущее детских садов

Без решения депутатов остался вопрос развития сети учебных заведений, который, по словам бывшего директора городского департамента образования Елены Буйневич, мог повлиять на будущее детских садов Одессы.

Речь идет о двух начальных школах, работающих в помещениях детских садов. Ранее они прекратили набор в первые классы в соответствии с решением, принятым еще тогда, когда в городе существовали большие очереди в дошкольные учреждения.

По словам Буйневич, сейчас ситуация кардинально изменилась. Из-за сокращения количества детей необходимо пересматривать прежние подходы и, наоборот, сохранять возможность размещения начальных школ в зданиях детских садов.

«Если мы хотим в дальнейшем сохранить здания детских садов, то необходимо рассматривать вопрос размещения в них начальных школ. Иначе мы можем столкнуться с ситуацией, как в 90-е годы, когда наш город потерял более половины учреждений дошкольного образования», — отметила она.

По ее словам, принять соответствующее решение необходимо было именно сейчас, поскольку набор в первые классы фактически уже завершился, а родители определились, в какие учебные заведения пойдут их дети.

«Поскольку этот вопрос на сессии не был рассмотрен, его дальнейшее рассмотрение уже практически не имеет смысла. Дети будут устроены в другие школы, а эти учреждения останутся только детскими садами», — пояснила Буйневич.

Она напомнила, что этот вопрос несколько месяцев обсуждался на профильной депутатской комиссии, его поднимали депутаты и родители. Последние даже выходили к зданию городского совета с плакатами, призывая чиновников пересмотреть устаревшее решение.

По мнению Буйневич, проблема не потеряет актуальности и после окончания войны. После отмены нынешних ограничений, связанных с вместимостью укрытий, детские сады снова смогут работать на полную проектную мощность. При этом, по прогнозам, количество детей останется значительно меньшим, чем количество мест.

«К этому вопросу обязательно вернутся. Я в этом абсолютно уверена», — сказала она.

Пока же из-за того, что депутаты не рассмотрели соответствующий проект решения, изменить ситуацию в этом году уже практически невозможно.

Напомним, 8 июля очередная сессия Одесского городского совета была фактически сорвана из-за отсутствия кворума. После торжественной части в зале осталось лишь 32 депутата из 56, чего недостаточно для принятия решений. Попытка продолжить заседание 10 июля также завершилась безрезультатно — в сессионный зал пришли только девять депутатов. В результате более 180 вопросов повестки дня, среди которых были как финансовые, так и образовательные, остались без рассмотрения. Среди причин политического кризиса называли споры вокруг нового состава исполкома, в частности представительства ветеранского сообщества, а также вопрос согласования кредитной линии для КП «Теплоснабжение города Одессы».

Ранее мы рассказывали, что бывший одесский санаторий станет реабилитационным центром с детским садом, школой и укрытием.