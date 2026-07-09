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После срыва сессии Одесского горсовета раздались обвинения в возможном давлении на депутатов.

Глава профсоюза «Солидарность Непокоренных» Вадим Шипулин заявил, что отдельных депутатов якобы призывали не голосовать за кандидатов от ветеранского сообщества.

Одесскую ОВА обвинили в возможном влиянии на ход сессии, официальной реакции администрации пока нет.

Заседание 8 июля не состоялось из-за отсутствия кворума.

Продолжение сессии было перенесено с 14 на 10 июля.

Причиной изменения даты стало обращение Международного банка реконструкции и развития по утверждению соглашений по получению кредита на модернизацию теплоснабжения Одессы.

Более 180 вопросов остались без рассмотрения

После срыва сессии Одесского городского совета, которая должна была состояться 8 июля, в адрес Одесской областной военной администрации прозвучали обвинения в возможном давлении на депутатов.

По словам главы Профсоюза Защитников Украины «Солидарность Непокоренных» в Одесской области Вадима Шипулина, речь идет о якобы попытках повлиять на голосование по расширению состава исполнительного комитета.

Он отмечает, что отдельные депутаты якобы получали угрозы и призывы не участвовать в голосовании за включение в исполнительный комитет представителей ветеранского сообщества, кандидатуры которых предложил Совет ветеранов.

Кроме этого, Шипулин утверждает, что именно из-за этого сессия была фактически сорвана.

Напомним, что заседание Одесского городского совета 8 июля не удалось провести из-за отсутствия необходимого кворума. Исполняющий обязанности городского головы Игорь Коваль объявил перерыв до 14 июля. Однако уже сегодня стало известно, что Коваль изменил дату продления прерванной сессии городского совета. Вместо запланированного 14 июля, депутаты должны собраться уже 10 июля. Сокращение перерыва связано с обращением Международного банка реконструкции и развития, выразившего обеспокоенность из-за задержки с утверждением соглашений, необходимых для подготовки кредита на модернизацию системы теплоснабжения Одессы.

Добавим, что на рассмотрение этой сессии планировалось вынести более 180 вопросов. Большинство из них касалось земельных и финансовых решений, а также согласования открытия кредитных линий для ряда коммунальных предприятий.