Ключевые моменты:
- В Одессе могут изменить стоимость питания для детей в учебных заведениях.
- Стоимость питания зависит от возраста ребенка и типа заведения.
- Дети льготных категорий питаются полностью за счет городского бюджета.
- Для детей из многодетных семей скидка 50%.
Новые тарифы на питание детей в Одессе
В Одессе могут изменить стоимость питания для детей в учебных заведениях. Соответствующее решение 14 мая согласовал Исполнительный комитет Одесского горсовета.
Согласно проекту, цена питания будет зависеть от возраста ребенка и типа учебного заведения.
Добавим, что стоимость питания в детских садах за один день составит:
- для детей от 1 до 4 лет — 80,97 грн, из которых 64,78 грн оплачивают родители, а 16,19 грн компенсирует городской бюджет;
- для детей от 4 до 6 (7) лет – 102,58 грн, из них 82,06 грн – родительская плата, 20,52 грн – бюджетное возмещение.
Для отдельных категорий детей предусмотрены льготы:
- дети льготных категорий будут получать питание за полные средства городского бюджета;
- для детей из многодетных семей будет скидка 50%. В таком случае родительская плата будет составлять 40,48 грн. для детей до 4 лет и 51,29 грн. для детей от 4 до 6 (7) лет.
Следует отметить, что отдельно определены тарифы для заведений с круглосуточным пребыванием детей. Там стоимость питания будет выше:
- 117,88 грн. для детей до 4 лет;
- 150,18 грн. для детей от 4 до 6 (7) лет.
Для семей без льгот в таких группах родительская оплата составит 94,30 и 120,14 грн соответственно.
Также в проекте решения предусмотрены отдельные расчеты стоимости питания и бюджетного возмещения других типов образовательных учреждений города.
