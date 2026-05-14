Ключевые моменты:

  • В Одессе могут изменить стоимость питания для детей в учебных заведениях.
  • Стоимость питания зависит от возраста ребенка и типа заведения.
  • Дети льготных категорий питаются полностью за счет городского бюджета.
  • Для детей из многодетных семей скидка 50%.

Новые тарифы на питание детей в Одессе

В Одессе могут изменить стоимость питания для детей в учебных заведениях. Соответствующее решение 14 мая согласовал Исполнительный комитет Одесского горсовета.

Согласно проекту, цена питания будет зависеть от возраста ребенка и типа учебного заведения.

Добавим, что стоимость питания в детских садах за один день составит:

  • для детей от 1 до 4 лет — 80,97 грн, из которых 64,78 грн оплачивают родители, а 16,19 грн компенсирует городской бюджет;
  • для детей от 4 до 6 (7) лет – 102,58 грн, из них 82,06 грн – родительская плата, 20,52 грн – бюджетное возмещение.

Для отдельных категорий детей предусмотрены льготы:

  • дети льготных категорий будут получать питание за полные средства городского бюджета;
  • для детей из многодетных семей будет скидка 50%. В таком случае родительская плата будет составлять 40,48 грн. для детей до 4 лет и 51,29 грн. для детей от 4 до 6 (7) лет.

Следует отметить, что отдельно определены тарифы для заведений с круглосуточным пребыванием детей. Там стоимость питания будет выше:

  • 117,88 грн. для детей до 4 лет;
  • 150,18 грн. для детей от 4 до 6 (7) лет.

Для семей без льгот в таких группах родительская оплата составит 94,30 и 120,14 грн соответственно.

Также в проекте решения предусмотрены отдельные расчеты стоимости питания и бюджетного возмещения других типов образовательных учреждений города.

