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Одесская «Ласточка» возрождается: бывший санаторий станет реабилитационным центром с детским садом, школой и укрытием

Одесская «Ласточка» возрождается: бывший санаторий станет реабилитационным центром с детским садом, школой и укрытием

В закрытом туберкулезном санатории «Ласточка» по ул. Дача Ковалевского в Одессе планируют провести капремонт и открыть реабилитационный центр для детей.

На платформе Prozorro опубликован тендер на разработку проектной документации.

Городское Управление капитального строительства ищет подрядчика, который разработает проектную документацию для «реконструкции зданий коммунальной собственности для размещения детского реабилитационного центра по адресу: г. Одесса, ул. Дача Ковалевского, 101/1».

Объявленная стоимость — 4 млн 498 тысяч грн.

тендер

Согласно тендерной заявке, старые здания должны реконструировать под лечебно-диагностический комплекс. Здесь разместят корпуса реабилитации, диагностики, ментального здоровья и паллиативной помощи.

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Кроме того, действующие здания будут переделаны в детский сад и школу. На территории должны построить противорадиационное укрытие, обустроить парковку, мини футбольное поле, площадку уличных тренажеров, теннисный корт, баскетбольное и волейбольное поля.

Аукцион должен состояться 8 ноября. Проект должен быть готов до 31 мая 2025 года.

Напомним, туберкулезный санаторий «Ласточка» занимает территорию в 3,7 га в прибрежной зоне. Муниципальная здравница открылась в 1954 году и закрылась в ноябре 2017 года.

Официальным поводом для закрытия стало неудовлетворительное санитарное состояние и нарушения требований пожарной безопасности. Корпуса санатория давно требуют ремонта и попросту разрушаются: крыша течет, в душевых и туалете текут трубы, с наружных стен осыпается штукатурка. Внутри зданий на стенах повсеместно присутствует плесень и грибок.

В 2021 году мэрия решила создать на базе «Ласточки» реабилитационный центр.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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