﻿ Трагедия на Ланжероне: городской ГАСК объяснил, почему не виноват в случившемся - Одесская Жизнь

Строительство пока не прекратят. В городском ГАСКе сообщили, что вновь обратятся в областной ГАСК и ГАСИ, чтобы те провели проверку стройки.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», на выходных на стройплощадке у дельфинария «Немо» обрушился автокран, один рабочий погиб на месте. При этом полиция и общественники озвучили разные версии произошедшего. Чуть позже появилось сообщение, что охранник стройплощадки стрелял, чтобы не пустить на место происшествия журналистов, медиков и родственников погибшего. Стрелявшего задержали.

Сейчас активисты призывают вмешаться в расследование гибели рабочего в Ланжероне и прекратить стройку «на костях». Однако, комментируя ситуацию, начальник управления ГАСК Одесского горсовета Александр Авдеев сообщил, что городской ГАСК к разрешению на строительство не имеет никакого отношения.

Напомним, дело по факту гибели рабочего полиция предварительно квалифицировала по статье 272 УК — «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ повышенной опасности».

Фото: с ФБ-страницы Владислава Балинского.