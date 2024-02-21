В центре Одессы появятся сотни парковок

Такое решение поддержали сегодня, 21 февраля, на очередной сессии депутаты Одесского горсовета.

Как сообщалось, на улице Большой Арнаутской обустроят 443 паркоместа, на улице Малой Аонаутской – 323 паркоместа, а на Садовой – 55 паркомест.

В целом в текущем году муниципалитет намерен почти втрое увеличить количество муниципальных паркомест – с 1202 до 3504. Предполагаетсмя, что это позволит привлекать в городской бюджет дополнительно около 470 тыс. гривен ежемесячно.

Кроме того, как рассказал у себя в Facebook депутат горсовета Петр Обухов, на сегодняшней сессии приняли несколько решений, прокладывающих путь к работе муниципальных эвакуаторов, которые подарила городу Германия.

«В городе много заброшенных автомобилей, которые уже вросли в землю. Но у нас до сих пор не было инструментов, процедур и земли, куда их убрать. Для наведения порядка на улицах миллионного города два эвакуатора – это совсем немного. Но необходимо запустить это как пилотный проект и сделать эту работу. Некоторые водители ведут себя совершенно нагло – паркуются на трамвайных путях, пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, зеленых зонах. Наконец-то у нас будет действенный инструмент решения этой проблемы»,

– пояснил депутат.

Напомним, ранее исполком горсовета разрешил одесским коммунальщикам эвакуацию транспортных средств, которые были брошены или припаркованы в неположенных местах. Для этого планируется обустроить специальные штрафплощадки.