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Умер после мобилизации: новые подробности про смерть жителя Одесской области, больного эпилепсией

Умер после мобилизации: новые подробности про смерть жителя Одесской области, больного эпилепсией

Жителя Одесской области, больного эпилепсией мобилизовали в августе 2023 года. Через несколько дней он умер в учебном центре. Дело хотели замять, но этот случай взял под контроль омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Одесская жизнь» уже подробно рассказывала об этом случае. И вот, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец пишет, что узнал о случившемся, просматривая новости в интернете. 

В своем телеграм-канале он пишет, что обнаружил информацию о мобилизации ТЦК Одесской области гражданина Украины Бориса Глушака, который имел инвалидность, болел эпилепсией и умер в воинской части в первый же день службы.

После этого последовал запрос в специализированную прокуратуру в сфере обороны и та была вынуждена взяла на контроль и обеспечить полноценное и эффективное досудебное расследование двух уголовных дел, которые открыла полиция по поводу смерти Бориса Глушака:

  • непроведение надлежащего медицинского осмотра военнообязанного;
  • непринятие должностными лицами в/ч своевременных и необходимых мер медицинской помощи.

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Лубинец хочет не просто справедливого расследования, но и говорит о том, что добивается, чтобы таких случаев не было в будущем:

— Кроме того, для недопущения в дальнейшем совершения таких правонарушений, обратился в органы военного командования по усилению контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства во время проведения мобилизационных мероприятий, воинского учета граждан и прохождения ими ВЛК в ТЦК и СП, — написал омбудсмен.

Он говорит, что военное положение не может быть причиной, чтобы игнорировать  закрепленные в украинском законодательстве права и свободы военнообязанных во время мобилизации.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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