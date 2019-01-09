﻿ Рождественский парад трамваев прошёл в Одессе вечером 8 января - Одесская Жизнь

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Рождественский парад трамваев прошёл в Одессе вечером 8 января

Рождественский парад трамваев прошёл в Одессе вечером 8 января

Корреспондент «Одесской жизни» прокатилась на праздничном трамвайчике по половине будущего маршрута «Север – юг»

Парад трамваев прошел в Одессе уже в третий раз. В отличие от парада троллейбусов, когда на украшенные машины, разъезжавшие по городу, можно было лишь посмотреть, празднично убранные трамваи возили пассажиров.

парад трамваевПоэтому одесситы уже за полчаса до отправления начали собираться на кольцевой остановке. И вот, наконец, долгожданные ярко украшенные вагоны-участники Парада трамваев прибыли в точку отправления.

парад трамваевВ роли водителей выступили Снегурочки и Деды Морозы.

парад трамваевПроехать в праздничных вагонах можно было бесплатно, а юные пассажиры еще и получали сладкие подарки. Развлекали пассажиров хоры и ряженые, которые исполняли колядки и рождественские песни.

парад трамваевВ Параде трамваев приняли участие восемь вагонов — все новые, частично низкопольные, собранные в мастерских «Одесгорэлектротранс» в течение 2018-19 годов.

парад трамваевВ отличие от предыдущих парадов, когда праздничные трамваи выезжали из разных частей Одессы, в этот раз они отправились из двух конечных точек будущего маршрута скоростного трамвая «Север-Юг». Маршрут должен заработать в этом году и связать два крупнейших микрорайона города. С северной стороны вышли три вагона, с южной — пять.

парад трамваевА встретились яркие кавалькады примерно на середине пути — около железнодорожного вокзала, на Старосенной площади.

парад трамваевФото автора.

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Наталия Браславская
Наталия Браславская
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