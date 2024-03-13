В центре Одессы хулиган разбил окно трамвая и побил женщину-водителя: как его накажут

Как рассказали в управлении Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел на улице Преображенской в конце февраля. В тот день нетрезвый мужчина начал дебоширить еще в салоне подвижного трамвая, где безосновательно придирался к пассажирам и ругался в их сторону.

На остановке мужчина выбежал на улицу, разбил окно дверцы и зеркало заднего вида трамвая, нанеся коммунальному предприятию ущерб на сумму почти 4000 гривен. Водитель трамвая вышла из-за руля и сделала дебоширу замечание. В ответ тот ударил ее и стал тянуть за одежду. Женщина упала, а мужчина вдобавок распылил ей в лицо перечный газ.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью – она получила химический ожог конъюнктивы глаз I степени и ссадины ног, что, по заключению экспертизы, можно отнести к легким телесным повреждениям.

В полиции начали по данному факту уголовное производство. Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). За содеянное ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как в Одессе таксист с пассажиркой поспорили из-за языка и в результате угодили под трамвай.