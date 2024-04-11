Одесский трамвай №10 снова будет ходить на Тираспольскую площадь

Об этом сообщает КП «Одесгорэлектротранс».

Напомним, с осени 2022 года движение трамвая №10 сократили – этот транспорт курсировал от улицы Ицхака Рабина до Старосенной площади возле железнодорожного вокзала. Но такое решение разорвало традиционную беспересадочную связь крупного жилмассива Черемушки с центром города и создало для одесситов множество неудобств.

Судя по всему, городские власти все же решили учесть многочисленные предложения и критику сокращенного маршрута, в том числе и от транспортных экспертов, и вернули популярный маршрут на Тираспольскую площадь.

Ранее в мэрии Одессы заявляли о намерении отремонтировать спуск Маринеско, где несмотря на проведенные стабилизационные работы, продолжают проседать трамвайные рельсы, чтобы спасти трамвайный маршрут «Север – Юг».

Видео: traffic.od.ua