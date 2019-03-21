Книгомания. Совершаем кругосветное поэтическое путешествие во Всемирный день поэзии

Как-то так случилось, что давно мы не читали с вами стихов. Давайте сегодня наверстаем это упущение, тем более, что повод для этого есть. 21 марта – Всемирный день поэзии.

Именно поэтому Дарья Гармидер и Книгарня кав’ярня подготовили три прекрасные книги, читая которые мы окунемся в культуру разных стран и народов.

Антологія української поезії ХХ ст. Від Тичини до Жадана (Антология украинской поэзии ХХ века. От Тычины до Жадана)

В этом довольно массивном томе можно найти лучшие образцы украинской поэзии от становления, поиска, от неоклассиков и футуристов до классики, которую мы изучали в школе. Но также тут представлены имена, которые остались вне обязательных программ, а многие и вообще были долгие годы запрещены к упоминанию. Это поэты расстрелянного возрождения поэты пражской школы, поэты-эмигранты. Сейчас они возвращаются в украинскую литературу. Ну и, конечно, нашли тут свое место стихотворения поэтов времен независимости. Кроме творчества, в антологии представлены и биографии поэтов. Книга пригодится школьникам, студентам вузов, преподавателям и всем, кто любит поэзию.

Мацуо Басьо. Поезії (Мацуо Басе. Поэзия)

Эта книга перенесет нас в мир японской поэзии. Басе – автор изысканных хокку, которые стали символом Японии. Чем интересна книга? Тем, что тут опубликованы 970 хокку на японском и украинском языках в переводе Владимира Панченко. В ней собраны практически все стихотворения Басе. Книга иллюстрирована известными японскими гравюрами и это придает ей особую атмосферу утонченности и изысканности. Книга очень красивая и все в ней гармонично – и содержание и форма.

Антологія молодої поезії США (Антология молодой поэзии США)

Эта книга опять перенесет нас на другой континент. На этот раз в Северную Америку. Создатель сборника, переводчик Тарас Малкович, жил и исследовал в Нью-Йорке современную поэзию США. Практически со всеми поэтами, представленными в антологии, он был знаком лично. Поэтому в книге вы найдете ответы на многие вопросы: чем живут эти люди, чем похожи на нас, а чем отличаются, ведь поэзия – это эмоции, поиски смысла, это срез души народа. Читая эту книгу, мы сами становимся исследователями другой страны, языка, обычаев. И понимаем, как же много у нас общего.

Вот такая подборка у нас сегодня вышла. Не забывайте читать стихи. Ведь поэзия тренирует душу, фантазию и чувство языка. Всех с днем поэзии! Будьте вдохновленными, не стесняйтесь быть романтиками, писать стихи и читать их близким.