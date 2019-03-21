«Основа» и «Батькивщина»: это объединение сил, но не слияние!

Лидер партии «Основа» Сергей Тарута 20 марта провёл встречу с одесскими сопартийцами. На встрече политик подробно рассказал о текущей ситуации в связи с президентскими выборами, а также поведал о планах партии на будущее.

2019 год — наш последний шанс!

Будучи кандидатом в президенты Украины, несколько дней назад Сергей Тарута призвал свой электорат отдать голоса за Юлию Тимошенко. На встрече он пояснил это решение.

– Долгие годы я слишком дорожил своей репутацией в бизнесе, чтобы идти в политику.

Но в 2014 году нужно было спасать Донецкую область, и я согласился стать губернатором. Нам удалось отстоять Мариуполь с минимумом жертв, провалив таким образом проект «Новороссия». И мариупольцы попросили меня представлять их в парламенте.

Сергей Тарута не нашёл в ВР ни одной политической силы, к которой мог бы примкнуть. Поэтому и была создана «Основа» – партия людей дела.

– Она объединила тех, для кого репутация — главная ценность, кто выполняет обещания. Партия «Основа» выдвинула меня кандидатом в Президенты Украины. И я увидел массовые фальсификации и подкупы, на которые идёт сегодня власть, чтобы остаться у руля. Победить их в таких условиях крайне сложно. А значит сегодня наша главная партийная задача — пройти 5%-ный барьер, попасть в Верховную Раду и консолидировать там здоровое большинство. Потому что для реальных изменений стране нужен не только президент, но и 240 депутатов в Раде.

Лидер «Основы» обвинил действующего президента в том, что он паразитирует на войне и манипулирует ею ради сохранения власти.

– Война Порошенко выгодна. А нам нужен президент, который договорится о мире. Мы не можем позволить себе дробить электорат в такие времена. Поэтому приняли решение объединиться против абсолютного зла для страны — действующего президента.

Почему «Батькивщина» и Тимошенко?

– В прошлую субботу мы встретились с Юлией Тимошенко и пришли к договорённости: мы объединяемся, мы побеждаем — и формируем новую власть! – заявил Сергей Тарута. – По трём основным программным документам мы совпадаем на 80%. Я говорю о важнейших пунктах: мирный план, новая народная конституция, новый экономический курс. И мы с ней совпадаем в понимании того, что выборы 2019 года — последний шанс спасти страну. Ресурсов больше нет, кредитов больше не будет!

Сергей Тарута признал, что у Юлии Тимошенко были в прошлом ошибки. Но напомнил, как дружно объединялись украинские мужчины-политики против этой женщины, не стесняясь в средствах. А вот кандидатуру Владимира Зеленского он всерьёз рассматривать не может.

– Когда приводят в пример актёра Рональда Рейгана, ставшего президентом США, то забывают, какой путь он прошёл. Рейган занимался общественной деятельностью более 50 лет, а избрался только с третьей попытки. А тут молодой человек без опыта берёт на себя смелость отвечать за судьбу 40 миллионов украинцев!

Лидера партии поддержал и глава одесской областной организации ПП «Основа» Александр Якимович.

– Сторонники Зеленского повторяют «чиновник — слуга народа». Но народу нужны не слуги, а эффективные руководители. Были сложные дискуссии в Киеве, с лидерами областных партийных организаций, перед тем, как идти к Юлии Тимошенко. Но иногда чтобы продолжить идти вперёд, нужно сделать шаг назад. И главное, мы не сливаемся, а объединяем силы! Партии «Батькивщина» и «Основа» остаются собой.

Это могут быть решающие голоса

Лидеру «Основы» задали множество вопросов, в основном — о зарплатах и пенсиях, децентрализации и прогнозах на исход президентских выборов.

– По децентрализации сделано 15% того, что можно и нужно было, – пояснил политик. – На места передали гораздо больше ответственности, чем ресурсов. А зарплата в Украине должна быть сегодня 20-25 тысяч гривен, пенсия — 10-12 тысяч. Как этого добиться? Прежде всего, разогнать чиновников, убрать те же бесполезные областные администрации и передать их ресурсы громадам. Мы выступаем за полную передачу всех полномочий на места!

О том, какой прирост голосов может дать объединение политических сил, Сергей Тарута судит по данным исследований, заказанных независимой компании.

– По последним опросам, наш потенциал по стране — 6-8% голосов избирателей. Даже если мы принесём Юлии Тимошенко 4-5%, эти голоса могут сыграть на выборах решающую роль. А мой репутационный капитал и команда — это как раз то, чего не хватало Юлии Владимировне для победы.