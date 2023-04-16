Где жители молодой Одессы брали воду в безводном городе

«Історія води в Одесі: від Кочубієва до дністровського водопроводу» — так называется новая книга одесского краеведа, геолога, исследователя, автора книг об Одессе Дмитрия Жданова. Презентация этого уникального издания прошла в Одесской областной универсальной научной библиотеке им. М.Грушевского.

Одесская история воды: поразительные факты

Полномасштабная война длится уже год и почти два месяца… Это рождает и новые традиции: любое мероприятие, которое проводится в библиотеке им. М. Грушевского начинается, как и презентация, о которой мы рассказываем, с благодарности нашим ВСУ, с минуты молчания в память о тех защитниках, которые погибли за Украину…

Ну а далее Дмитрий Жданов рассказал с своей новой книге, посвященной (ох, и непростой!) истории воды в Одессе, колодцам и цистернам, возникновению водопровода — всему тому, что зовется таким обыденным, казалось бы, понятием — водоснабжение города.

В ходе презентации редактор книги Кирилл Булаховский подчеркнул, что в ряду ее достоинств — сама подача материала. Она написана увлекательно. Дмитрий Жданов сумел систематизировать огромный материал, подав его живым языком, вместив в небольшое по формату издание множество удивительных, а порой и просто поразительных фактов.

Как в самом начале презентации делает акцент Дмитрий Жданов, в его новой книге развенчивается и немало мифов имперского «происхождения». Вот вам один из ярких примеров: не была Одесса основана в безводной степи! Еще в средние века вокруг было немало рек, от которых остались те самые балки, с которыми знаком каждый одессит. Еще бы: они и в городскую топонимику вошли: ул. Балковская, Кривобалковская, Усатовская балка, Военная и т.д.

Но климат менялся, и в 18 столетии в Хаджибее — Одессе проблема воды стояла уже очень остро.

О чем рассказывает новое одесское краеведческое издание?

Книга Дмитрия Жданова о водной истории города расскажет вам немало — о подземных реках и одесских колодцах, страстях, разгоревшихся вокруг создания в городе водопровода, цистернах. Вы узнаете немало об одесской канализации и артезианских скважинах, дождеприемниках и как одесские колодцы и цистерны, дожившие до наших дней, так и не стали, увы, культурным наследием города на официальном уровне…

А теперь — всего несколько любопытных фактов из новой книги Дмитрия Жданова:

Колодец времен Хаджибея на Дерибасовской

На Дерибасовской сохранился колодец времен Хаджибея, в котором до сих пор есть вода. Этот древний колодец расположен в подвале дома Вагнера. Воду можно получить из глубины 23 метра (диаметр — 2 метра). С большой долей вероятности можно предположить, что этот колодец оказался на линии застройки будущей Дерибасовской, и хозяева решили не засыпать колодец, а выстроить свой дом прямо над ним.

Питьевые колодцы и добыча камня

В истории города есть примеры, как питьевые колодцы использовали для незаконной добычи камня. В 1863 году в Одессе был введен первый официальный запрет на добычу камня в черте города. Но поскольку дело это было очень выгодным, особенно предприимчивые граждане пытались тайно его обойти. Известняк вырезали из питьевых колодцев, расположенных на придомовой территории. И при этом часто выходили за пределы своего домовладения на участки соседей, которые не хотели в один прекрасный день провалиться в горную выработку прямо у них под ногами. Поэтому при малейшем подозрении на незаконный промысел сразу же сообщали городские власти.

Провалилась лошадь в мину

Многочисленные подземные полости часто приводили к несчастным случаям. Так, в книге Л. Ф. Дерибаса есть упоминание о мине на Херсонской улице, на месте которой во время дождя образовалась яма, заполненная дождевой водой. В эту яму провалилась лошадь извозчика, возвращавшаяся с Преображенской на Херсонскую.

Как заработать на засухе?

В 1873 году в Одессе почти четыре жарких месяца не было воды. Почти все цистерны иссякли, вспоминает одесский старожил В.Шрайтель… Это привело к резкому удорожанию воды. В отеле «Европейский» платили за бутылку питьевой воды 1 рубль. В это время один предприимчивый человек (как называет его Шрайтель — «спекулатор») поехал в Николаев, нагрузил пароход водой. Вечером он достиг берегов Одессы, а той же ночью надвинулись тучи и пошел дождь. Все цистерны наполнились, и «спекулятор» следующим утром вылил свою воду в гавань.

Дмитрий Жданов готовит к изданию свою новую книгу

Выбираю любопытные факты из новой книги Дмитрия Жданова, и ловлю себя на мысли, что в ней что ни глава, что ни абзац — изюминка, любопытнейшая страничка истории города… Ее надо читать, погружаясь в «водные» страницы далекого прошлого и дня сегодняшнего. Она написана и подана читателю как увлекательная экскурсия.

Книгу можно приобрести в «Книгарне-кав’ярне» пани Галины Дольник на ул. Екатерининской, 77.

Приоткроем секрет: Дмитрий сейчас работает над новой книгой об Одессе. Она будет посвящена, по его личному выражению, «тому, чего в Одессе нет — городским катакомбам»…

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