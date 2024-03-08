Книги на 8 марта: пять произведений о женщинах и для женщин (видео)

Ирина Игнатенко — Женское тело в традиционной культуре украинцев

Первая книга, которую я хочу представить, называется «Жіноче тіло в традиційній культурі українців». Это исследование этнолога, этнографа и журналиста Ирины Игнатенко. Еще совсем недавно женское тело и его сущность были окутаны таким огромным количеством суеверий, обычаев, ритуалов и запретов, которые сейчас нам кажутся абсолютно неестественными. Читая ее, лично я порадовалась, что родилась в ХХ веке и живу в ХХІ веке. Я рада, что есть современная медицина, средства гигиены и что наша женская жизнь намного комфортнее, чем 100 лет тому назад. Кроме женщин, я рекомендую почитать ее мужчинам и всем, кто слишком идеализирует прошлое, мечтая жить в ХІХ веке.

Александра Шутко — Роксолана: мифы и реалии

Еще рекомендую документальную книгу Александры Шутко «Роксолана: міфи та реалії». Автор использовала не только украинские источники, но и турецкие. Вы узнаете, как Роксолана стала одной из самых влиятельных политиков Османской империи, где права женщин были очень ограничены.

Элизабет Гилберт — Природа всех вещей

Из мировых авторов рекомендую книгу Элизабет Гилберт «Природа всіх речей». Главная героиня — Алма Виттекер — родилась в 1800 году. Она исследовательница, ботаник. Очень интересно наблюдать за ее стремлением личного счастья и тягой к познанию природы вещей. В книге разветвленный сюжет и неожиданная развязка.

Джорджина Говелл — Королева пустыни

Роман Джорджины Говелл «Королева пустелі» написан о реальной женщине — наследнице очень богатого рода Гертруде Белл. Ее перспектива — балы, замужество, владение огромными поместьями и богатством. Однако эта незаурядная личность выбрала себе иную судьбу. Она оставила уютный Лондон и отправилась на Ближний Восток, в Ирак и Сирию. Белл была картографом, дипломатом, альпинисткой, исследователем, советником шейхов и эмиров. Она стала самым компетентным знатоком политики, с ней советовались по поводу проведения военных кампаний и дипломатических переговоров. Все арабские шейхи называли ее «королевой пустыни» и «матерью Ирака», ведь именно она помогла этой стране получить независимость.

Пауло Коэльо — Мата Хари. Шпионка

Следующий роман написал мужчина. Известный бразильский прозаик Пауло Коэльо написал книгу «Мата Хари. Шпионка» о танцовщице, которую подозревали том, что она была двойным агентом и разведчицей. В книге описана ее яркая, интересная и непростая судьба. Книга читается очень легко, но впечатления от нее останутся надолго — очень интересно посмотреть мужским взглядом на жизнь незаурядной женщины.