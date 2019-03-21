﻿ Зевс под кондиционером: куда упрятали архитектурную символику Одессы - Одесская Жизнь

Краевед Дмитрий Жданов рассказал о вопиющей ситуации с архитектурными символами города.

Совсем недавно «Одесская жизнь» рассказывала об интересных элементах архитектурной символики города. Как и все исторические «знаки», они время от времени портятся, исчезают, подвергаются вандальному вмешательству. Но есть и другие причины, по которым нам, проходя по улицам города, не удается порой ими полюбоваться и задаться вопросом, что же они обозначают, какую идею вкладывал архитектор в их изображение.

А почему же нам ими не полюбоваться, казалось бы, если их все же донесло до нас время? Все очень просто: одесский геолог, краевед, педагог Дмитрий Жданов рассказывает, что архитектурная символика Одессы порой остается «невидимой», потому что «прикрыта» кондиционерами, антеннами и прочими современными «штучками».

А если даже нововведения и не закрывают полностью старинные архитектурные символы, то, согласитесь, изображение бога Гермеса и пластиковый балкон рядышком как-то очень уж не сочетаются.

Дмитрий Жданов считает, что такая ситуация складывается порой вопиюще. Так, к примеру, на фасаде здания на Большой Арнаутской, 58, Зевса просто «спрятали» под кондиционером, его практически не видно. На этом же здании, там, где изображены Гермес и кадуцеи (жезлы), «красуются» пластиковый балкон и спутниковая антенна.

«Эстетика пластикового балкона и спутниковой антенны прекрасно «сочетаются» с Гермесом и кадуцеями», — печально шутит Дмитрий Жданов.

Не лучше складывается ситуация, как сообщает Дмитрий, и с другим историческим домом — на ул. Пушкинской, 37. Там кентавра и ихтиокентавра «украсили» кондиционерами — практически «впритык».

«Правда «красиво» смотрятся эти персонажи древнегреческих мифов с кондиционерами?» — вопрошает Дмитрий Жданов.

Да, в самом деле, очень «красиво», главное — «в тему».

Фото Дмитрия Жданова.