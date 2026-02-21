Ключевые моменты:

После включения света техника потребляет больше электроэнергии, чем обычно.

Люди стараются использовать максимум приборов в часы подачи света.

Если не передавать показания счетчика вовремя, начисления делают по среднему потреблению.

Почему выросли счета за электроэнергию в январе

По словам Сергея Коваленко, еще в начале года в компанию обращались журналисты с вопросом, почему суммы в квитанциях растут, хотя электричество подают с перебоями. Речь шла о счетах за декабрь 2025 года, когда отключения были менее продолжительными. Когда же выставили платежки за январь 2026 года, стало заметно, что потребление изменилось.

«В январе доля тех, кто увеличил потребление, растет до 41%, а уменьшившихся — падает до 38%. Это коррелирует с двумя обстоятельствами: длительными сильными морозами и массированными обстрелами энергосистемы. Фактор температуры, несмотря на нехватку электроэнергии, здесь сильнее фактора экономии, и это понятно», — поясняет Коваленко.

Так почему же платежки могут расти, даже когда света так немного?

Первая причина — так называемый пусковой ток. Когда свет появляется после отключения, холодильники, насосы и другая техника запускаются и в этот момент потребляют в 3–7 раз больше электроэнергии. Если отключения происходят несколько раз в день, общее потребление растет.



Вторая причина — поведение самих потребителей. В часы, когда есть свет, люди одновременно включают стиральные машины, бойлеры, электроплиты и активно заряжают гаджеты. В итоге за короткое время используется больше киловатт-часов.

Третья причина — несвоевременная передача показаний счетчика. Если их не передавать каждый месяц, начисления делают по среднему показателю. Даже при отключениях важно вовремя отправлять данные.

Еще одна возможная причина — неисправность счетчика. В таком случае следует обратиться к оператору системы распределения для проверки и возможного перерасчета.

Коваленко подчеркнул: большее начисление — это не парадокс «света нет, а платим больше», а результат морозов, особенностей работы техники и концентрированного потребления в часы подачи электроэнергии.

Он добавил, что с потеплением и более стабильным энергоснабжением суммы в платежках могут уменьшиться.

