Ключевые моменты:

Правительство выделило 3 млрд грн на закупку 216 блочно-модульных котельных по всей Украине.

Одесская область получит 43 котельные для резервного теплоснабжения.

Оборудование должно быть установлено и подготовлено к запуску до начала отопительного сезона.

Подготовка Одесской области к зиме

В Одесской областной военной администрации сообщили, что регион получит дополнительное финансирование на усиление системы теплоснабжения. Средства выделяют в рамках государственной подготовки к зиме и защиты критической инфраструктуры на фоне продолжающихся атак на энергетическую систему Украины.

Всего Кабмин направил из резервного фонда 3 млрд грн на закупку 216 блочно-модульных котельных для разных регионов страны. Более 2 млрд грн распределят между областями в рамках реализации планов устойчивости. Еще 966 млн грн получит Агентство восстановления для проектов в Киеве.

Для Одесской области предусмотрено более 187,5 млн грн. За эти деньги закупят 43 блочно-модульные котельные, которые помогут обеспечить резервное теплоснабжение жилых домов и объектов критической инфраструктуры во время отопительного сезона.

В ОВА подчеркнули, что главная задача сейчас — оперативно установить оборудование и подготовить его к работе до наступления холодов. Монтаж должны завершить совместно с местными громадами.

Подготовка к зиме проходит в рамках планов устойчивости регионов, которые правительство разработало вместе с областными администрациями и органами местного самоуправления. Эти планы предусматривают защиту критически важных объектов, развитие распределенной генерации, создание резервных источников тепла, а также обеспечение стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения.

Ранее Одесса получила энергетическую помощь на 3,2 млн грн. от городов-партнеров.

Читайте также: В Одессе массово судятся с должниками за тепло: кому могут арестовать счет и имущество