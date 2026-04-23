Эта история – о стойкости и невероятной силе жизни. Как рассказали в одесской мэрии, мама новорожденных, Наталья, находилась на последних неделях беременности в городском роддоме №5, когда в ночь на 28 марта туда попал российский ударный беспилотник. В тот критический момент в учреждении находились 32 пациентки и 22 младенца. Благодаря оперативным действиям медиков и бригады скорой помощи, Наталью удалось вовремя эвакуировать в роддом №1, где спустя время на свет появилась тройня.

Теперь в семье воспитываются пятеро сыновей. Родителей с пополнением лично поздравил исполняющий обязанности Одесского городского головы Игорь Коваль. Семья получила необходимые для большой семьи подарки: автокресла, стульчики для кормления, игровые коврики, одежду и средства гигиены.

