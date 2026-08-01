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Суд отправил подозреваемого в жестоком убийстве кота Кузи под круглосуточный домашний арест до 19 сентября 2026 года.

Мужчине инкриминируют жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

По версии следствия, после падения кота с шестого этажа хозяин несколько раз ударил беспомощное животное о стену, а затем выбросил его тело в мусорный контейнер.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, после чего полиция установила личность подозреваемого.

Суд запретил мужчине покидать место жительства, общаться со свидетелями по делу и выезжать за пределы Одесской области.

Домашний арест вместо СИЗО

Хаджибейский районный суд Одессы избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в жестоком убийстве собственного кота на глазах у соседей. На время досудебного расследования он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

По данным суда, подозреваемому инкриминируют жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель и совершенное с особой жестокостью. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, трагический случай произошел утром 20 июля на улице Живописной. Домашний кот по кличке Кузя случайно выпал с лоджии квартиры на шестом этаже. После падения животное осталось живо, однако получило травмы и находилось в беспомощном состоянии.

По материалам уголовного производства, хозяин спустился во двор, поднял кота за задние лапы и несколько раз с силой ударил его головой и телом о каменную стену дома. После этого мужчина выбросил тело животного в мусорный контейнер и покинул место происшествия.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Увиденное вызвало возмущение жителей дома, которые сообщили о случившемся в полицию. Правоохранители быстро установили личность мужчины и сообщили ему о подозрении по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура настаивала на содержании подозреваемого под стражей, однако суд принял решение применить к нему круглосуточный домашний арест до 19 сентября 2026 года.

Согласно решению суда, мужчине запрещено покидать место проживания, за исключением случаев объявления воздушной тревоги или необходимости получения экстренной медицинской помощи. Также ему запрещено общаться со свидетелями по делу и выезжать за пределы Одесской области.

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