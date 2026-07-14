Ключевые моменты:

За полгода в Одессе отловлено 723 бездомных животных, на что уже потрачено около 2,5 миллионов гривен.

Специалисты утверждают, что собаки часто становятся агрессивными из-за жестокого обращения людей (шокеры, камни), но закон запрещает усыплять здоровых животных.

К августу планируется завершить ремонт вольеров, а в сентябре — закупить новое оборудование, включая рентген-аппарат.

Бездомные собаки в Одессе 2026: стерилизация, вакцинация и новые правила отлова

Согласно отчету профильной комиссии от 13 июля 2026 года, на выполнение городской программы охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных уже направлено 2 446 000 грн кассовых расходов. Основная часть этих средств пошла на отлов 723 животных, их стерилизацию и вакцинацию.

Для профилактики бешенства город закупил более 2500 доз вакцин, а на медикаменты и материалы было потрачено около 476 тысяч гривен.

Также отдельно финансируется стерилизация кошек через частные клиники — на эти цели уже освоено более 150 тысяч гривен.

Одной из самых острых тем обсуждения стала агрессия животных. Одесситы массово обращаются в полицию и скорую помощь из-за укусов собак, которые уже имеют клипсы (то есть стерилизованы).

«Чаще собаки становятся агрессивными именно из-за поведения людей потому что некоторые люди… начинают бить шокерами, бросать камнями и поэтому проявляется агрессия», — отметили на заседании.

В «Муниципальном центре экологической безопасности» поясняют: если собака проявила агрессию, её забирают на передержку для наблюдения. Однако, если животное не больно бешенством и не является неизлечимо больным, закон требует вернуть его в место обитания. Усыпить собаку просто из-за «агрессивного поведения» в вольере, где она часто ведет себя адекватно, юридических оснований нет.

Чтобы решить проблему, коммунальщики предлагают выявлять и забирать из стай именно вожаков, провоцирующих нападения.

Параллельно с этим в Одессе завершается реконструкция муниципального центра. Работы в вольерах должны закончить в августе, а ремонт самой клиники предприятие планирует провести за собственные заработанные средства, не привлекая дополнительные 5-10 млн грн из бюджета.

Также в планах на осень — закупка кормов, спецснаряжения для отлова и информационная кампания по гуманному обращению с бездомными животными.

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