Ключевые моменты:

В Одессе во время проверки документов с участием ТЦК произошел инцидент, в результате которого пострадала собака, полиция открыла уголовное производство.

Адвокат Полина Марченко заявила о выборочной реакции правоохранителей на подобные случаи.

Она подчеркнула, что заявления о возможных нарушениях прав военнообязанных, в том числе незаконное содержание или применение силы, не всегда получают надлежащую правовую оценку.

Марченко подчеркнула, что незаконное лишение свободы является уголовным преступлением и должно расследоваться одинаково независимо от сторон инцидента.

Адвокат считает, что выборочный подход к открытию производств подрывает доверие к государственным институтам и влияет на общественные настроения по мобилизации.

Адвокат заявила о «выборочной» реакции полиции

После инцидента в Одессе с участием работников ТЦК, полиция открыла уголовное производство по травме собаки. Однако адвокат Полина Марченко заявила на неравномерную реакцию правоохранительных органов на подобные случаи.

По словам Марченко, Уголовный кодекс предусматривает ответственность за незаконное лишение свободы, однако заявления о возможных нарушениях прав военнообязанных, в частности по содержанию или применению силы, часто не получают должного процессуального реагирования.

Она привела пример ситуаций, когда, по ее словам, людей в ТЦК могли удерживать длительное время или применять к ним силу, но уголовные производства не всегда открываются. Также адвокат подчеркнула, что незаконное лишение свободы является уголовным преступлением и должно все равно расследоваться независимо от того, кто является участником происшествия.

Марченко отметила, что правоохранители должны реагировать на каждый случай, где есть достаточные основания полагать наличие преступления. По ее мнению, такой выборочный подход подрывает доверие общества к государственным институтам.

Отдельно она подчеркнула, что отношение к военнообязанным оказывает влияние на общественные настроения и процесс мобилизации, поскольку люди опасаются последствий и часто пытаются избежать призыва.

Напомним, в Одессе произошел резонансный инцидент во время проверки военно-учетных документов. В ходе конфликта между представителями ТЦК и гражданскими пострадало животное. На основании заявления владелицы пострадавшего джек-рассела следственные полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Дело расследуют по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы сроком до трех лет.