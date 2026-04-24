женские купе

Ключевые моменты:

  • Женские вагоны добавили в поезда Харьков — Одесса и Львов — Одесса.
  • Заполняемость таких купе превышает 90%.
  • Стоимость билетов остаётся стандартной, без доплат.

Поезда на Одессу с женскими купе: что изменится в мае

«Укрзалізниця» расширяет сеть женских вагонов на фоне стабильно высокого спроса. По данным компании, такие купе демонстрируют заполняемость более 92% и высокий уровень удовлетворённости пассажиров.

С 1 мая открыта продажа билетов на женские купе в трёх дополнительных поездах. Два из новых направлений напрямую связаны с Одессой:

  • №7 Харьков — Одесса,
  • №12 Львов — Одесса
  • №92 Львов — Киев.

Таким образом, с 1 мая женские купе будут доступны в поездах на 18 маршрутах, из которых три — одесские:

  •  №26/25 Одесса — Ясиня
  • №7 Харьков — Одесса
  • №12 Львов — Одесса

Женские вагоны традиционно имеют номер 5 в составе поезда и соответствующую маркировку при покупке билетов. При этом они остаются обычными купейными вагонами — стоимость проезда не отличается от стандартной и не предусматривает дополнительных наценок.

Напомним, уже в апреле путешествовать с детьми поездом станет легче. «Укрзалізниця» вводит новые детские купейные вагоны, которые начнут курсировать на популярных направлениях, включая маршрут Львов – Одесса.

