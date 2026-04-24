Ключевые моменты:
- Женские вагоны добавили в поезда Харьков — Одесса и Львов — Одесса.
- Заполняемость таких купе превышает 90%.
- Стоимость билетов остаётся стандартной, без доплат.
Поезда на Одессу с женскими купе: что изменится в мае
«Укрзалізниця» расширяет сеть женских вагонов на фоне стабильно высокого спроса. По данным компании, такие купе демонстрируют заполняемость более 92% и высокий уровень удовлетворённости пассажиров.
С 1 мая открыта продажа билетов на женские купе в трёх дополнительных поездах. Два из новых направлений напрямую связаны с Одессой:
- №7 Харьков — Одесса,
- №12 Львов — Одесса
- №92 Львов — Киев.
Таким образом, с 1 мая женские купе будут доступны в поездах на 18 маршрутах, из которых три — одесские:
- №26/25 Одесса — Ясиня
- №7 Харьков — Одесса
- №12 Львов — Одесса
Женские вагоны традиционно имеют номер 5 в составе поезда и соответствующую маркировку при покупке билетов. При этом они остаются обычными купейными вагонами — стоимость проезда не отличается от стандартной и не предусматривает дополнительных наценок.
Напомним, уже в апреле путешествовать с детьми поездом станет легче. «Укрзалізниця» вводит новые детские купейные вагоны, которые начнут курсировать на популярных направлениях, включая маршрут Львов – Одесса.
