Ключевые моменты:

Женские вагоны добавили в поезда Харьков — Одесса и Львов — Одесса.

Заполняемость таких купе превышает 90%.

Стоимость билетов остаётся стандартной, без доплат.

Поезда на Одессу с женскими купе: что изменится в мае

«Укрзалізниця» расширяет сеть женских вагонов на фоне стабильно высокого спроса. По данным компании, такие купе демонстрируют заполняемость более 92% и высокий уровень удовлетворённости пассажиров.

С 1 мая открыта продажа билетов на женские купе в трёх дополнительных поездах. Два из новых направлений напрямую связаны с Одессой:

№7 Харьков — Одесса,

№12 Львов — Одесса

№92 Львов — Киев.

Таким образом, с 1 мая женские купе будут доступны в поездах на 18 маршрутах, из которых три — одесские:

№26/25 Одесса — Ясиня

№7 Харьков — Одесса

№12 Львов — Одесса

Женские вагоны традиционно имеют номер 5 в составе поезда и соответствующую маркировку при покупке билетов. При этом они остаются обычными купейными вагонами — стоимость проезда не отличается от стандартной и не предусматривает дополнительных наценок.

Напомним, уже в апреле путешествовать с детьми поездом станет легче. «Укрзалізниця» вводит новые детские купейные вагоны, которые начнут курсировать на популярных направлениях, включая маршрут Львов – Одесса.

Читайте также: Изменения для пассажиров из Одессы: новый график электричек и отмененные рейсы