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Завтра из Одессы отправится первый поезд с женскими купе: куда женщинам путешествовать безопасно

Завтра из Одессы отправится первый поезд с женскими купе: куда женщинам путешествовать безопасно

Укрзализныця сегодня, 15 ноября, запустила по маршрутам 8 поездов, в которых есть женские купе. Из Одессы такой поезд следует в Рахов. И отправится из Одессы он завтра, 16 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

В сообщении говорится, что сегодня отправились по маршрутам 8 поездов, где женщины смогут чувствовать себя в безопасности. Они отправились по следующим направлениям:

  • №81/82 Киев — Ужгород;
  • №41/42 Днепр — Трускавец;
  • №75/76 Киев — Кривой Рог;
  • №15/16 Харьков — Ясиня;
  • №17/18 Харьков — Ужгород;
  • №29/30 Киев — Ужгород;
  • №3/4 Запорожье — Ужгород;
  • №26/236 Одесса — Рахов (из-за ремонта пути на Закарпатье первый рейс с женскими купе из Одессы 16.11, из Рахова 17.11).

Как сообщили в Укрзализныце, именно пассажиры женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом Укрзализныци: 83%. Также наполняемость женских купе составляет более 80%.

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Купить билеты в женские купе можно в приложении Укрзализныци. Глубина продажи – 20 суток. Такие купе будут маркироваться в приложении. Купить билеты могут исключительно женщины, а если с детьми, то до 5 лет включительно.

Стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной цены в вагонах аналогичного класса.

Также в Укрзализныце сообщили, что внимательно следят за спросом на такие купе и анализируют отзывы. Кроме того, в поездах усиливают охрану и внедряют системы видеонаблюдения во всех новых вагонах.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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