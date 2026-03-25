Ключевые моменты:

Назначены дополнительные поезда на 29–31 марта.

Среди направлений — Киев, Львов, Днепр и Одесса.

В вагонах предусмотрены сидячие места в формате спальных купе.

Дополнительные поезда Укрзалізниці: направления и даты

Из-за увеличения пассажиропотока «Укрзалізниця» вводит дополнительные рейсы на пиковые даты. В частности, 29 марта будут курсировать поезда №220/219 Киев — Днепр, №289/290 Киев — Львов, а также №168/167 Львов — Одесса.

Кроме того, 30 и 31 марта запланирован дополнительный поезд №243/244 Киев — Львов с отправлением в обоих направлениях.

В компании отмечают, что дополнительные рейсы организованы за счет оборота ночных поездов. Это позволяет эффективно использовать существующий подвижной состав и не задействовать дефицитные вагоны.

Пассажирам предложат спальные вагоны, которые адаптированы для перевозки в сидячем формате. При выборе мест стоит учитывать: нечетные места расположены у окна, а четные — ближе к проходу.

Перед поездкой рекомендуется проверять актуальное расписание на официальном сайте «Укрзалізниці».

Читайте также: Суши без рыбы, пена вместо пива: как не дать себя обмануть в одесских кафе и ресторанах