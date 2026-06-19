Ключевые моменты:

На юге Одесской области стартовала жатва-2026.

Аграрии уже начали сбор озимого ячменя и зимующего гороха.

В этом году зерновые и зернобобовые культуры планируют собрать около 770 тыс. гектаров.

Первые результаты жатвы свидетельствуют о хорошей урожайности и положительных перспективах кампании.

Работы продолжаются, несмотря на последствия засухи, сложную зиму и вызовы безопасности.

Началась важнейшая кампания лета

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в южной части Одесской области началась жатва. Сельхозпроизводители уже приступили к сбору озимого ячменя и зимующего гороха.

Добавим, что Одесщина традиционно остается одним из ведущих аграрных регионов Украины и играет немаловажную роль в обеспечении продовольственной безопасности государства. Поэтому начало сбора урожая имеет особое значение как для области, так и для страны в целом.

Олег Кипер отметил, что в этом году зерновые и зернобобовые культуры в Одесской области предстоит собрать почти с 770 тысяч гектаров. Наибольшие площади занимает озимая и яровая пшеница – более 522 тысяч гектаров. Под ячменем находится около 176 тысяч гектаров, под горохом — около 74,4 тысяч гектаров, а рапс занимает более 175 тысяч гектаров.

Первые результаты жатвы свидетельствуют о хорошей урожайности, что дает основания положительно оценивать перспективы нынешней уборочной кампании.

Несмотря на непростые погодные условия зимой, последствия засухи в отдельных районах и вызовы безопасности, аграрии уже активно работают в полях, чтобы своевременно и качественно собрать урожай.

Напомним, юг Одесщины все чаще страдает от засух, пылевых бурь и недостатка влаги, что повышает риск опустынивания. Ученые считают, что природные степи помогают сдерживать климатические изменения, накапливают углерод и сохраняют влагу в почве.