Ключевые моменты:

Юг Одесщины все чаще страдает от засух, пылевых бурь и недостатка влаги, что повышает риск опустынивания.

Ученые считают, что природные степи помогают сдерживать климатические изменения, накапливают углерод и сохраняют влагу в почве.

Распашка степей разрушает естественный баланс, способствует деградации черноземов и усилению пылевых бурь.

Разветвленная корневая система степных растений удерживает воду и защищает почву от перегрева и эрозии.

Экологи подчеркивают, что сохранение степей может не только улучшить экологическую ситуацию, но и принести Украине экономическую выгоду благодаря международным климатическим программам.

Юг Одесщины может превратиться в полупустыню

Южные районы Одесской области все чаще страдают от засух, пылевых бурь и дефицита влаги. По словам специалистов, при сохранении нынешних климатических тенденций отдельные территории могут постепенно приобретать черты полупустынь. В то же время, одним из самых эффективных природных барьеров против этого процесса остаются степные экосистемы.

Председатель правления общественной организации «Украинская природоохранная группа» Алексей Василюк отмечает, что степные экосистемы являются мощным природным хранилищем углерода. Именно они помогают извлекать углекислый газ из атмосферы и замедлять изменения климата.

По его Василюку, после распашки степь теряет способность накапливать углерод и наоборот начинает высвобождать его в атмосферу. Ведь основная масса органических веществ накапливается именно в почве благодаря разветвленной корневой системе степных трав, что способствует формированию плодородного чернозема.

Эколог отмечает, что разные природные зоны имеют собственные механизмы сохранения углерода: в тундре его содержится мерзлота, в лесах — древесина, а в степях главным резервуаром является почва.

Особенность степной растительности заключается в том, что большая часть ее биомассы находится под землей. Соответственно весной растения быстро развиваются, а после начала летнего зноя их надземная часть высыхает, тогда как корневая система продолжает работать. Именно благодаря густой сети корней растения максимально используют даже небольшое количество осадков, быстро поглощая воду и сохраняя ее в почве. Кроме того, светлая поверхность степи отражает часть солнечного излучения, что уменьшает перегрев земли и замедляет испарение влаги.

По мнению природоохранников, именно большие площади степей могут способствовать стабилизации местного климата.

К слову, экологи считают, что одной из причин деградации земель на юге Украины стало масштабное распашка степей. Ведь без природного травяного покрова верхний слой почвы легче разрушается под влиянием ветра, что способствует возникновению пылевых бурь.

По мнению специалистов, в будущем сохранение степей может иметь экономическую ценность. Если международные программы поддержки климатических проектов будут развиваться, Украина может получать средства при сохранении природных территорий, которые накапливают углерод.

Напомним, что из-за глобального потепления уровень Черного моря растет, штормы становятся сильнее и песчаные пляжи юга Украины оказываются на переднем фронте «береговой битвы». Эксперты предупреждают: без мер по защите часть побережья может исчезнуть уже в ближайшие десятилетия.

Статья по теме: Оползни в Одессе: более 250 случаев регулярно разрушавших береговую зону