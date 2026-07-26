Ключевые моменты:

В Одессе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, но с ветром до 14 м/с.

В городе днем ожидается до 27°C, а морская вода прогреется до 19–20°C.

На территории Одесской области днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Прогноз погоды в Одессе на 27 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник, 27 июля, жителям и гостям Одессы зонты не понадобятся. На протяжении дня ожидается переменная облачность с прояснениями, а существенных осадков в пределах города не предвидится.

Температура воздуха ночью составит вполне комфортные 18–20°C, а днем термометры покажут приятные 25–27°C — идеальный баланс без изнуряющего зноя. Единственным нюансом станет ощутимый южный ветер со скоростью 9–14 м/с, поэтому на пляже стоит быть готовым к небольшим волнам.

Вода в Черное море у одесского побережья немного остынет до бодрящих 19–20°C.

Погода в Одесской области

На территории Одесской области синоптическая картина будет чуть более динамичной. Облачность с прояснениями во второй половине дня сменится кратковременными дождями, а в отдельных районах прогремят локальные грозы.

Ночью столбики термометров в области опустятся до 15–20°C, а днем воздух разогреется до 25–30°C. Ветер также будет южным, 9–14 м/с.

Для водителей есть хорошая новость: на автодорогах региона сохранится отличная видимость, так что поездки пройдут без сюрпризов.

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