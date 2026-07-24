Ключевые моменты:
- Опасных метеоявлений по Одессе и региону в течение суток 25 июля не ожидается.
- В Одессе днем до +27°С, по области воздух прогреется до +30°С.
- Вода на одесском побережье прогрелась до 20–21°С.
Погода в Одессе 25 июля
В субботу в областном центре ожидается переменная облачность с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.
Ветер: Северный, 7–12 м/с (умеренный, приятный морской бриз).
Температура воздуха: Ночью — 16–18°С, днем — комфортные 25–27°С.
Морская вода: 20–21°С.
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Погода по Одесской области
По региону также сохранится сухая и теплой погода с переменной облачностью.
Ветер: Северный, 7–12 м/с.
Температура воздуха: Ночью — 13–18°С, днем — от 25°С до 30°С.
Состояние дорог: Видимость на автодорогах хорошая.