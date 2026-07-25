Ключевые моменты:
- 26 июля в Одессе и области ожидается теплая летняя погода без существенных осадков.
- В Одессе температура воздуха ночью составит 16–18°С, днем — 25–27°С.
Погода в Одессе
В субботу, 26 июля, жителей Одесской области ожидает теплая летняя погода без существенных осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность, умеренный северо-западный ветер и комфортную температуру как для отдыха, так и для поездок.
В Одессе в течение суток сохранится переменная облачность, однако существенных осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.
Ночью температура воздуха составит 16–18°С, днем столбики термометров поднимутся до 25–27°С.
Прогноз для области
По всей Одесской области также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Северо-западный ветер сохранится со скоростью 7–12 м/с.
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 13–18°С, днем воздух прогреется до 25–30°С.
Водителям стоит учитывать, что на автодорогах области прогнозируется хорошая видимость, поэтому погодные условия не должны осложнить движение транспорта.
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