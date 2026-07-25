Ключевые моменты:

26 июля в Одессе и области ожидается теплая летняя погода без существенных осадков.

В Одессе температура воздуха ночью составит 16–18°С, днем — 25–27°С.

Погода в Одессе

В субботу, 26 июля, жителей Одесской области ожидает теплая летняя погода без существенных осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность, умеренный северо-западный ветер и комфортную температуру как для отдыха, так и для поездок.

В Одессе в течение суток сохранится переменная облачность, однако существенных осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Ночью температура воздуха составит 16–18°С, днем столбики термометров поднимутся до 25–27°С.

Прогноз для области

По всей Одесской области также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Северо-западный ветер сохранится со скоростью 7–12 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 13–18°С, днем воздух прогреется до 25–30°С.

Водителям стоит учитывать, что на автодорогах области прогнозируется хорошая видимость, поэтому погодные условия не должны осложнить движение транспорта.

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