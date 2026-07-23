Ключевые моменты:
- В Одессе без существенных осадков, днем воздух прогреется до +24…+26 °C.
- По области дневная температура достигнет +23…+28 °C.
- Температура морской воды составит +21…+22 °C.
Погода в Одессе 24 июля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу циклон окончательно покинет регион. В пятницу жителей Одессы ждет приятная летняя погода.
Облачность: Переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер: Северный, 7–12 м/с.
Температура: Ночью +16…+18 °C, днем приятные +24…+26 °C.
Морская вода: Комфортные +21…+22 °C.
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Прогноз погоды в Одесской области
В области также будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается.
Ветер: Северный, 7–12 м/с.
Температура: Ночью +13…+18 °C, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +23…+28 °C.
Ситуация на дорогах: Видимость хорошая, дорожные условия благоприятные.
На юге Одесской области завершается жатва, которую местные аграрии называют самой дорогой за последние 15 лет. Почему хороший урожай не радует фермеров, читайте в нашей статье.