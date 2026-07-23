Ключевые моменты:

  • В Одессе без существенных осадков, днем воздух прогреется до +24…+26 °C.
  • По области дневная температура достигнет +23…+28 °C.
  • Температура морской воды составит +21…+22 °C.

Погода в Одессе 24 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу циклон окончательно покинет регион. В пятницу жителей Одессы ждет приятная летняя погода.

Облачность: Переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер: Северный, 7–12 м/с.

Температура: Ночью +16…+18 °C, днем приятные +24…+26 °C.

Морская вода: Комфортные +21…+22 °C.

Читайте также: После ливня одесситы заподозрили сброс канализации в парке Победы: что показала проверка

Прогноз погоды в Одесской области

В области также будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Ветер: Северный, 7–12 м/с.

Температура: Ночью +13…+18 °C, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +23…+28 °C.

Ситуация на дорогах: Видимость хорошая, дорожные условия благоприятные.

На юге Одесской области завершается жатва, которую местные аграрии называют самой дорогой за последние 15 лет. Почему хороший урожай не радует фермеров, читайте в нашей статье.

 

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Вас может заинтересовать