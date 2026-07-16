Ключевые моменты:

  • Опасные погодные явления 17 июля в Одессе и области не прогнозируются.
  • В Одессе – без дождей, днем до +31°С.
  • По области температура повысится до +33°С, осадков также не ожидается.

Прогноз погоды в Одессе на 17 июля

По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Ветер будет северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 20-22°С, днем воздух прогреется до 29-31°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 17 июля

По области также ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Северный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Ночью столбики термометров покажут 17-22°С, а днем – до 28-33°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Фото Марии Котовой

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