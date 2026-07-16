Ключевые моменты:

Кабмин утвердил условия крупной приватизации Одесского припортового завода.

ОПЗ выставят на открытый электронный аукцион со стартовой ценой более 4,3 млрд. грн.

Главная цель приватизации – привлечь стратегического инвестора для возобновления работы предприятия.

Новый собственник обязан инвестировать минимум 500 млн грн в модернизацию и энергоэффективность завода.

Средства от продажи санкционных активов будут направлены на восстановление Украины через Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Что изменится после приватизации

Правительство Украины начало подготовку к крупной приватизации Одесского припортового завода. Власти рассчитывают, что приход частного инвестора поможет модернизировать производство, возобновить стабильную работу предприятия и усилить его экспортный потенциал.

Добавим, что Кабинет Министров утвердил условия продаж государственного пакета акций Одесского припортового завода в рамках крупной приватизации. Предприятие планируют выставить на открытый электронный аукцион со стартовой ценой более 4,3 миллиарда гривен.

Как отметила Юлия Свириденко, ключевой задачей приватизации является привлечение стратегического инвестора, обеспечивающего возобновление работы одного из крупнейших предприятий химической отрасли страны.

Для будущего владельца правительство определило обязательные условия. В частности, инвестор должен направить не менее 500 миллионов гривен на модернизацию производства и меры по повышению энергоэффективности. Кроме того, он должен сберечь основные виды деятельности завода.

Стоит отметить, что вместе с Одесским припортовым заводом Кабмин согласовал условия приватизации еще двух находившихся под санкциями предприятий. Речь идет о ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» со стартовой стоимостью 1,82 миллиарда гривен и ООО «Мотордеталь-Конотоп», начальная цена которого составляет 415,5 миллиона гривен. Все три объекта будут продавать через открытые онлайн-аукционы в системе Prozorro.Продажи.

В Министерстве экономики сообщили, что средства от реализации санкционных активов будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Их будут использовать для финансирования восстановления Украины.

Справка ОЖ: Одесский припортовый завод (АО «ОПЗ») — государственное предприятие химической промышленности Украины, которое входит в перечень стратегически важных для экономики и безопасности государства. Основная специализация завода – производство аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода. Кроме того, предприятие обеспечивает перегрузку химической продукции для дальнейшего экспорта.

С 1998 года Одесский припортовый завод является членом Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), что подтверждает соответствие международным стандартам отрасли.

Напомним, что на внеочередной сессии Одесского городского совета депутаты согласовали колоссальный кредит почти на 468 миллионов гривен. Необычность ситуации в том, что спасать городское хозяйство от разрушений теперь будут не за бюджетные деньги, а за счет банковских ссуд, которые придется отдавать годами.