Ключевые моменты:

На четверг в Одессе и области не прогнозируют никаких опасных погодных явлений.

Днем столбики термометров поднимутся до 28–33°C.

Видимость на трассах Одесской области будет отличной, туманы водителям не грозят.

Прогноз погоды в Одессе на 16 июля

В четверг в Одессе ожидается переменная облачность. Солнце будет то прятаться за облака, то снова радовать теплом, но зонтики одесситам точно не понадобятся — дождей синоптики не обещают. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5–10 метров в секунду, приятно освежая в разгар дня.

Ночью температура воздуха опустится до комфортных 20–22°C, так что в квартирах наконец-то станет свежо. Днем столбики термометров поднимутся до вполне терпимых 28–30°C.

Температура морской воды у побережья Одессы держится на приятной отметке в 20–21°C.

Настоящий подарок для тех, кто устал от экстремальной июльской жары.

Какая погода будет в Одесской области в четверг

В районах области погодная картина будет похожей, но с чуть более заметным температурным разбросом. Здесь также обойдется без существенных осадков, а небо периодически будет затягивать легкими облаками.

Ночью по области термометры покажут от 17°C до 22°C. А вот днем в некоторых южных и центральных районах воздух прогреется сильнее, чем в областном центре — ожидается от 28°C до 33°C.

Для водителей день будет спокойным: видимость на всех автодорогах региона ожидается отличной, никаких погодных сюрпризов в пути не предвидится.