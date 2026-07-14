Ключевые моменты:
- В Одессе в ночь на 15 июля ожидаются кратковременный дождь и гроза, днем — без существенных осадков.
- По области температура воздуха составит 16–21°C ночью и 27–32°C днем.
- Из-за шторма в Черном море сохраняется повышенная минная опасность, отдых на побережье не рекомендуется.
Погода в Одессе 15 июля
По прогнозу синоптиков, 15 июля в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью возможны кратковременный дождь и гроза, а днем существенных осадков не прогнозируется.
Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 19–21°C, днем воздух прогреется до 27–29°C.
Погода в Одесской области
В Одесской области также ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами, днем существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит 16–21°C ночью и 27–32°C днем.
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