Ваза с цветами в Одессе

Ключевые моменты:

  • В Одессе в ночь на 15 июля ожидаются кратковременный дождь и гроза, днем — без существенных осадков.
  • По области температура воздуха составит 16–21°C ночью и 27–32°C днем.
  • Из-за шторма в Черном море сохраняется повышенная минная опасность, отдых на побережье не рекомендуется.

Погода в Одессе 15 июля

По прогнозу синоптиков, 15 июля в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью возможны кратковременный дождь и гроза, а днем существенных осадков не прогнозируется.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 19–21°C, днем воздух прогреется до 27–29°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами, днем существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит 16–21°C ночью и 27–32°C днем.

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