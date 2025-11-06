Ключевые моменты:

Магнитная буря 6 ноября достигнет уровня 5 по шкале геомагнитной активности.

Воздействие связано с солнечными вспышками, данные обновляются каждые 3 часа.

В этот период возможны головные боли, слабость и бессонница. Важно соблюдать спокойный режим и правильно питаться.

Солнечная активность снова вызвала магнитную бурю

После короткого затишья Землю вновь накрыла мощная магнитная буря, сообщили специалисты портала Meteoagent. Причиной стали вспышки на поверхности Солнца, из-за которых уровень геомагнитной активности (К-индекс) к вечеру 6 ноября поднимется до отметки 5.

Согласно прогнозу сайта meteoprog.com, сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, вероятность геомагнитного шторма – 25%.

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю), две вспышки класса М и две вспышки класса Х, самой большой из которых стала вспышка Х1,8.

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, предполагается, что быстрый поток солнечного ветра станет геоэффективным из-за влияния большой рекуррентной корональной дыры и усилит геомагнитную активность. Магнитная буря уровня STORM G1, которая ожидается 6 ноября может стать затяжной.

Напомним, К-индекс показывает степень возмущения магнитного поля Земли и измеряется по шкале от 0 до 9. Активность от 5 и выше считается бурей красного уровня.

Прогнозы ученых регулярно обновляются каждые три часа, так как солнечная активность меняется очень быстро.

Как магнитные бури влияют на самочувствие и что делать

Магнитные колебания особенно ощущаются метеозависимыми людьми. Возможные симптомы:

головная боль, усталость, раздражительность;

скачки давления, бессонница;

обострение хронических заболеваний.

Чтобы пережить магнитную бурю без ухудшения самочувствия, врачи советуют:

спать не менее 7–8 часов, ложиться и вставать в одно время;

избегать переутомления и стрессов;

пить больше воды (1,5–2 литра в день);

употреблять продукты с магнием и калием — бананы, орехи, овсянку, зелень, курагу;

ограничить кофе, алкоголь, соленое и жирное.

Выбор редакции: В Одессе ноябрь будет теплее обычного: синоптики рассказали, когда ждать снег