Ключевые моменты:
- Магнитная буря 6 ноября достигнет уровня 5 по шкале геомагнитной активности.
- Воздействие связано с солнечными вспышками, данные обновляются каждые 3 часа.
- В этот период возможны головные боли, слабость и бессонница. Важно соблюдать спокойный режим и правильно питаться.
Солнечная активность снова вызвала магнитную бурю
После короткого затишья Землю вновь накрыла мощная магнитная буря, сообщили специалисты портала Meteoagent. Причиной стали вспышки на поверхности Солнца, из-за которых уровень геомагнитной активности (К-индекс) к вечеру 6 ноября поднимется до отметки 5.
Согласно прогнозу сайта meteoprog.com, сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, вероятность геомагнитного шторма – 25%.
За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю), две вспышки класса М и две вспышки класса Х, самой большой из которых стала вспышка Х1,8.
По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, предполагается, что быстрый поток солнечного ветра станет геоэффективным из-за влияния большой рекуррентной корональной дыры и усилит геомагнитную активность. Магнитная буря уровня STORM G1, которая ожидается 6 ноября может стать затяжной.
Напомним, К-индекс показывает степень возмущения магнитного поля Земли и измеряется по шкале от 0 до 9. Активность от 5 и выше считается бурей красного уровня.
Прогнозы ученых регулярно обновляются каждые три часа, так как солнечная активность меняется очень быстро.
Как магнитные бури влияют на самочувствие и что делать
Магнитные колебания особенно ощущаются метеозависимыми людьми. Возможные симптомы:
- головная боль, усталость, раздражительность;
- скачки давления, бессонница;
- обострение хронических заболеваний.
Чтобы пережить магнитную бурю без ухудшения самочувствия, врачи советуют:
- спать не менее 7–8 часов, ложиться и вставать в одно время;
- избегать переутомления и стрессов;
- пить больше воды (1,5–2 литра в день);
- употреблять продукты с магнием и калием — бананы, орехи, овсянку, зелень, курагу;
- ограничить кофе, алкоголь, соленое и жирное.
