Ключевые моменты:

18 апреля ожидается магнитная буря уровня G1-G2.

Возможны ухудшение самочувствия и незначительные сбои техники.

Врачи советуют больше отдыхать и избегать нагрузок.

Прогноз магнитных бурь на 18 апреля

По прогнозам специалистов по космической погоде, сегодня, 18 апреля, Земля окажется под воздействием магнитной бури средней интенсивности. Ожидается, что геомагнитная активность достигнет уровня G1-G2, что соответствует слабой и местами умеренной буре.

Такие колебания могут вызвать незначительные сбои в работе спутниковых систем и радиосвязи, а также повлиять на энергосистемы в высоких широтах. При этом наиболее ощутимо магнитные бури традиционно сказываются на метеозависимых людях.

Что такое магнитные бури и как выжить в «опасные» дни?

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Достигая магнитного поля Земли, они вызывают его возмущение.

Медики отмечают, что в дни повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, раздражительность, скачки давления и нарушения сна.

Чтобы снизить влияние магнитной бури, специалисты советуют избегать переутомления, больше отдыхать, пить достаточное количество воды, ограничить кофе и алкоголь, а также следить за артериальным давлением. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется особенно внимательно относиться к своему самочувствию.

Выбор редакции: Квартиры по $3000 за квадрат и уголовное дело: что скрывает высотка на Ланжероне.