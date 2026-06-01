Ключевые моменты:

1 июня сильных магнитных бурь не прогнозируется.

Возможны лишь слабые геомагнитные колебания и повышенный фон.

Самая заметная солнечная активность ожидается в период с 4 по 15 июня.

Магнитные бури сегодня, 1 июня 2026 года: прогноз

Начало июня пройдет без серьезных геомагнитных потрясений. По прогнозам специалистов, 1 июня магнитосфера Земли будет находиться в относительно стабильном состоянии. Возможны лишь незначительные возмущения, которые не относятся к категории магнитных бурь.

Тем не менее люди, чувствительные к изменениям геомагнитного фона, могут заметить легкое ухудшение самочувствия. Чаще всего речь идет о головной боли, усталости, сонливости или снижении концентрации внимания.

Календарь магнитных бурь на июнь 2026 года

Хотя первый день месяца обещает быть спокойным, в июне ожидаются периоды повышенной солнечной активности.

По предварительному прогнозу:

4 июня — умеренная буря, K-индекс 4;

9 июня — умеренная буря, K-индекс 4;

11 июня — очень сильная буря, K-индекс 6;

12 июня — сильная буря, K-индекс 5;

13 июня — умеренная буря, K-индекс 4;

14 июня — слабая буря, K-индекс 3;

15 июня — слабая буря, K-индекс 3.

При этом специалисты напоминают, что долгосрочные прогнозы космической погоды могут меняться. Новые вспышки на Солнце способны скорректировать ожидаемую геомагнитную обстановку буквально за несколько дней до события.

Почему магнитные бури влияют на самочувствие

Во время сильных геомагнитных возмущений некоторые люди жалуются на ухудшение самочувствия. Чаще всего это связывают с реакцией сердечно-сосудистой системы и изменениями в работе организма на фоне колебаний магнитного поля Земли.

Среди наиболее распространенных симптомов:

головная боль и мигрень;

слабость и повышенная утомляемость;

нарушения сна;

тревожность и раздражительность;

скачки артериального давления;

учащенное сердцебиение.

Исследователи также предполагают, что геомагнитные возмущения могут влиять на выработку мелатонина — гормона, который регулирует сон и циркадные ритмы. Из-за этого некоторые люди хуже засыпают и чувствуют себя менее отдохнувшими.

Почему летом магнитные бури ощущаются сильнее

Летом влияние магнитных бурь может восприниматься острее из-за дополнительных факторов. Жара, высокая влажность, недостаток сна и повышенная физическая активность сами по себе создают нагрузку на организм.

Когда к этим условиям добавляются геомагнитные возмущения, люди чаще жалуются на усталость, скачки давления и общее недомогание. Особенно внимательными к своему состоянию в такие периоды рекомендуется быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими проблемами со здоровьем.

Специалисты советуют в дни повышенной солнечной активности соблюдать режим сна, избегать переутомления, поддерживать водный баланс и по возможности снижать уровень стресса.

Читайте также: Новый супер-Эль-Ниньо угрожает миру рекордной жарой — что ждет Одессу и Украину.